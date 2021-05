DIRETTA ATALANTA JUVENTUS Streaming Gratis Alternativa TV, dove vedere Finale Coppa Italia Video Online

Come vedere Atalanta-Juventus Streaming Gratis Diretta TV. Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia parzialmente aperto al pubblico. Corsa a tre per un posto accanto a Ronaldo, per la Dea Muriel potrebbe partire dalla panchina. 20a finale di Coppa Italia per la Juventus, che detiene il record di successi nella competizione con 13 trofei. L’Atalanta, invece, ha vinto solo nella stagione 1962-63. Gigi Buffon può raggiungere Roberto Mancini nel numero di Coppe Italia vinte. L’estremo difensore, alla sua ultima gara con la maglia della Juve, ha vinto quattro volte il trofeo in bianconero e una col Parma. Compleanno speciale per Andrea Pirlo. L’allenatore bianconero oggi compie 42 anni: spera chiaramente di festeggiare vincendo il suo secondo trofeo da allenatore.

A che ora si gioca Atalanta-Juventus Streaming Coppa Italia TV

Tutto pronto, quindi, per vedere la diretta streaming di Atalanta-Juventus, partita di calcio delle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 19 maggio 2021. È la partita del ritorno del pubblico negli stadi: sono previsti 4300 spettatori. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline non oscurati perchè considerati illegali nle vedere calcio streaming gratis.

Atalanta-Juventus Streaming Diretta Gratis: formazioni fantacalcio



L’unico squalificato per la serata è Alex Sandro. Il laterale mancino brasiliano è rimasto alla Continassa per preparare il prossimo match di Bologna. Tutti a disposizione nell’Atalanta. Il difensore Bonucci si è fermato durante l’allenamento della vigilia per un problema al ginocchio, quasi una distorsione. Sarà valutato meglio nei prossimi giorni, è comunque presente nel ritiro di Reggio Emilia per vivere la finale vicino ai compagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Maehle, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Alex Sandro. Indisponibili: Bonucci. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Kulusevski, Morata.

ARBITRO: Massa di Imperia. GUARDALINEE: Passeri e Costanzo. QUARTO UOMO: Di Bello. VAR: Valeri. AVAR: Vivenzi.

Vedere Atalanta-Juventus Live Streaming Diretta Gratis Link



La partita di calcio Atalanta-Juventus si può vedere in diretta tv in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. A disposizione streaming calcio gratis Rai Play (link www.raiplay.it), che permette di vedere in diretta le partite di calcio con i nostri dispositivi come iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Radiocronaca live di Atalanta-Juventus in diretta su Radio Rai 1.

Atalanta-Juve avrà un incasso simbolico al botteghino perché i biglietti in vendita erano pochi, ma ci sono i diritti tv e i contratti con gli sponsor. E poi il gettone della Supercoppa. La finale di stasera ha molto più di una Coppa: l’Atalanta brama un trofeo dal ’63, la Juve è pronta a una rivoluzione, l’ultima di Buffon, il ritorno dei tifosi, il festival del gol, due allenatori agli antipodi. Nelle ultime sei volte in cui la Juve ha vinto il trofeo non è stato l’unico successo stagionale, eppure fino agli anni di Lippi la coppa era stato un modo per iniziare un nuovo ciclo.