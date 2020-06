Atalanta-Lazio Streaming Online, dove vederla in Diretta Video Highlights

Atalanta Lazio streaming con Sky (senza Rojadirecta perchè è illegale in Italia). Si gioca a partire dalle ore 21:45 di oggi mercoledì 24 giugno 2020, per chiudere la 27a giornata di Serie A. Si gioca in contemporanea a Roma-Samp e subito dopo Inter-Sassuolo delle 19:30.

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha fornito 12 assist in questo campionato, a meno due dal suo record personale del 2017/18. Tuttavia solo uno di questi passaggi vincenti è arrivato nelle 10 gare più recenti. Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gomez ha segnato quattro gol e fornito quattro assist contro la Lazio in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel campionato italiano, nel novembre 2012 con la maglia del Catania. Tutti i quattro gol di Ciro Immobile contro l’Atalanta in Serie A sono arrivati con la maglia della Lazio, inclusa una doppietta nella gara di andata.

Dove Vedere Atalanta Lazio Streaming Gratis Link

Atalanta Lazio sarà visibile con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La partita sarà disponibile su, tra i servizi links on-demand per seguire le su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Atalanta Lazio non viene trasmessa in chiaro.

Atalanta Lazio Streaming Gratis, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Pasalic. Indisponibili: Czyborra.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa; Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Marusic, Luiz Felipe, Lulic, Lucas Leiva.