Un Treno del Norfolk Southern deraglia in Alabama, il 3° in poche settimane

Un treno della compagnia Norfolk Southern è deragliato questo giovedì nella contea di Calhoun, in Alabama (USA), poche ore prima che il presidente della compagnia, Alan Shaw, si presentasse davanti al Senato per rispondere alle domande su un incidente simile, avvenuto il 3 febbraio, che ha portato a una fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche nella Palestina orientale, Ohio. Questo è il terzo incidente di questo tipo che l’azienda ferroviaria ha avuto in un mese.

Il treno merci stava effettuando un viaggio dalla città di Atlanta, nello stato della Georgia, a Meridian, nel Mississippi. Secondo la Calhoun County Emergency Management Agency, non sono stati segnalati feriti o fuoriuscite di sostanze chimiche pericolose dopo il deragliamento di circa 30 vagoni ferroviari.

“Non vi è alcun rischio per il pubblico“, ha affermato un portavoce di Norfolk Southern dalla NBC, aggiungendo che la società sta “cercando di capire come può essere più sicura”. Al momento non sono state chiarite le cause dell’incidente e il fatto è in fase di accertamento.

Norfolk Southern è stata nel mirino delle autorità per i ripetuti incidenti avvenuti nell’ultimo mese. Sabato scorso, 20 vagoni di un treno merci sono deragliati vicino alla città di Springfield, Ohio. Un mese prima, anche un convoglio è deragliato, provocando un enorme incendio che ha rilasciato sostanze chimiche pericolose nella città di East Palestine.