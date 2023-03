Tragedia Ohio: dove vanno i rifiuti pericolosi dal deragliamento del treno

Un deragliamento di un treno in Ohio il mese scorso ha causato diffusi problemi di salute poiché i rifiuti pericolosi vengono spediti fino a 1300 Km di distanza per lo smaltimento. Alcuni dei rifiuti vengono inviati a Heritage Thermal Services, un controverso impianto di rifiuti pericolosi a East Liverpool che ha affrontato numerose cause legali ed è stato citato per molteplici violazioni. La struttura nega qualsiasi illecito e continua a operare, ma i locali sono preoccupati per gli impatti sulla salute a lungo termine dell’esposizione a materiali pericolosi.

Il disastro ferroviario del Norfolk Southern il 3 febbraio ha provocato la fuoriuscita di sostanze chimiche nell’aria, nel suolo e nell’acqua circostanti. Alcune delle sostanze chimiche erano cancerogene, come il cloruro di vinile, che i funzionari hanno rilasciato e bruciato per evitare un’esplosione.

Gli sforzi di pulizia continuano e funzionari statali e federali hanno detto ai residenti della zona che la loro aria e acqua potabile sono sicure, anche se ad alcuni è stata diagnosticata la bronchite e altri problemi che i medici sospettano siano legati all’esposizione chimica.

Circa 1,8 milioni di galloni di acque reflue liquide pericolose e 700 tonnellate di rifiuti solidi sono stati trasportati fuori dalla East Palestine, con i materiali che viaggiano fino al Michigan e al Texas per lo smaltimento.

Sebbene non sia ancora noto se i processi di trasporto o smaltimento del materiale contaminato rappresentino un rischio per le persone vicine, il suo arrivo ha colto alla sprovvista alcuni funzionari in stati lontani. L’EPA ha ordinato di sospendere temporaneamente le spedizioni dei rifiuti pericolosi, diversi giorni dopo aver assunto il controllo degli sforzi di pulizia.