Antartide: Filmata una strana Medusa Gigante che abita i Mari Profondi, sembra di un altro Pianeta

I passeggeri delle navi da crociera affermano di aver visto gigantesche meduse “fantasma” con spessi tentacoli simili a nastri emergere dalle profondità al largo della costa dell’Antartide.

Tre meduse giganti trasparenti (Stygiomedusa gigantea), uno dei più grandi predatori di invertebrati nelle profondità marine, sono state fotografate e filmate da veicoli sottomarini nelle acque antartiche nel 2022 a una profondità compresa tra 80 e 280 metri, anche se di solito preferiscono una profondità di circa un chilometro. Secondo Live Science la lunghezza dei tentacoli della medusa è di dieci metri, il diametro della campana è di un metro.

Alien-like giant phantom jellyfish spotted in frigid waters off Antarctica https://t.co/obhAVWBWf4 — Live Science (@LiveScience) February 27, 2023

“In ogni avvistamento, le meduse sembrano nuotare lentamente, premendo delicatamente la loro campana per spingersi”, ha detto il ricercatore Daniel Moore. “Sembra che non abbiano mostrato alcun interesse per le luci del veicolo sottomarino, non hanno reagito in alcun modo alla nostra presenza”, ha aggiunto.

Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Polar Research, descrive le osservazioni dirette di tre diverse meduse fatte da veicoli di esplorazione subacquea nella Penisola Antartica.

Perchè le gigantesche meduse sono state avvistate in acque relativamente poco profonde?

Non è ancora noto il motivo per cui sono stati avvistati in acque relativamente poco profonde intorno all’Antartide. Tuttavia, Moore crede che le meduse possano nuotare più vicino alla superficie dell’oceano per liberarsi dai parassiti con la radiazione ultravioletta. Secondo un’altra versione, le correnti ascensionali di acque profonde che forniscono nutrienti le allontanerebbero dalle zone abissali.

La medusa gigante Stygiomedusa gigantea vive in tutti gli oceani tranne l’Artico.