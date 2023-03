Qual’è l’ultima e nuova tendenza su TikTok? Ha qualcosa a che vedere con il rituale della doccia

La nuova tendenza su TikTok consiste nel mangiare un’arancia sotto la doccia per migliorare il profumo e il sapore del frutto. In realtà, non è chiaro chi abbia provato l’esperimento per primo, ma molti video su TikTok elogiano le virtù di questo rituale della doccia. La dietista Maggie Michalczyk ha provato la doccia all’arancia e ha trovato rilassante il modo in cui il vapore della doccia intensifica il profumo del frutto.

La doccia può sembrare più come un hotel di lusso o una spa e l’odore delle arance può essere particolarmente delizioso. L’umidità della doccia cattura gli oli essenziali dell’arancia e fa circolare l’odore nello spazio particolarmente piccolo della doccia. La tendenza può trasformare un’attività quotidiana in un’esperienza aromatica di rilassante cura di sé. Non ci sono svantaggi, ma il beneficio di questa pratica non ha basi scientifiche.