Tragico crollo di un’Arena di Tori improvvisata in Colombia: 4 morti e oltre 300 feriti

TRAGEDIA IN COLOMBIA – Il crollo di un’arena di tori improvvisata nel comune di El Espinal, nel dipartimento colombiano di Tolima, che ha provocato quattro morti e oltre 300 feriti, ha generato indignazione e critiche nel Paese sudamericano per le precarie condizioni di sicurezza del sito, dove si celebrava una festa della corrida, e la natura dell’evento.

Nella notte di domenica, l’ufficio del procuratore generale ha riferito attraverso il suo account Twitter che aprirà un”indagine disciplinare’ sul sindaco del comune, Juan Carlos Tamayo, del Centro Democratico al potere, perché ‘non ha risposto ai requisiti di azione piani per l’attenzione al disastro realizzati’.

Nell’improvvisata arena circolare dell’arena Gilberto Charry sono stati eseguiti alcuni corralejas, spettacoli tipici dei Caraibi colombiani dove si tengono tori da combattimento e cavalli da macello, in occasione dei festeggiamenti di San Juan e San Pedro. Nel bel mezzo dell’evento è crollata parte delle tribune, che è stata registrata in diversi video trasmessi sui social network.

Data l’entità dell’accaduto, il ministero della Salute ha dichiarato un’allerta ospedaliera rossa a El Espinal e un’allerta arancione nel resto dei centri sanitari di Tolima.

Da parte sua, il governatore di quel dipartimento, Ricardo Orozco, ha creato un comitato di gestione del rischio e un consiglio di sicurezza ‘per valutare e articolare soluzioni’, come pubblicato sulle sue reti.

Situazione dei feriti

In una conferenza stampa, il sindaco di El Espinal ha precisato che otto dei 44 box sono crollati e che 322 persone sono state portate ai servizi di emergenza.

Dei 263 feriti totali trasferiti all’ospedale San Rafael, in quel comune, quattro sono in terapia intensiva (ICU), due in chirurgia, 16 sono in attesa di vari studi e 18 sono stati trasferiti in altri centri sanitari, secondo i dati offerto domenica sera, ha riferito El Espectador.

Quanto al deceduto, è stata denunciata la morte di quattro persone, di cui tre sono morte nell’area di emergenza del suddetto centro di sanità pubblica, tra cui un bambino di 14 mesi, e una ha perso la vita sul posto, secondo El Nuovo giorno.

Divieto delle arene per la tauromachia?

Nonostante le critiche indichino la mancanza di condizioni di sicurezza per svolgere questo tipo di eventi, chi si oppone alle corride ha nuovamente messo sul tavolo il tema della necessità di vietare questi spettacoli, considerando che promuovono maltrattamenti e torture sugli animali.

Sebbene alcune versioni indicassero che il toro protagonista della corraleja avesse lasciato l’arena e stesse ‘causando panico’ nelle strade della città, diversi video hanno registrato il momento in cui sarebbe stato accoltellato a morte da diversi partecipanti alla corrida. .

Il senatore Andrea Padilla, dell’Alianza Verde, ha pubblicato diversi trilli dove si osservano le immagini della persecuzione dell’animale, che è stato accoltellato e sarebbe morto a causa delle ferite e dei colpi ricevuti.

Padilla ha anche pubblicato una serie di tweet in cui condannava duramente l’evento della corrida e si riferiva a ‘irregolarità, improvvisazione, negligenza’ come ‘costanti in queste orrende corralejas’, a cui chiede la fine.

La deputata, difensore dei diritti degli animali, ha anche annunciato in un video che sta lavorando con un team su un disegno di legge che presenterà al Senato, il 20 luglio, per vietare corralejas, che cataloga come ‘feste di violenza e degrado che La Colombia deve vincere nel suo impegno per la pace”.

Oltre a queste reazioni, altri politici colombiani, come il neoeletto presidente, Gustavo Petro, e l’attuale presidente, Iván Duque, hanno espresso la loro indignazione per quanto accaduto e hanno chiesto di aprire un’indagine.