Techstars – Startup Weekend Salerno 2022: spazio alle idee del futuro!

Grande successo per Techstars – Startup Weekend Salerno 2022, il più grande programma di imprenditorialità di base al mondo. A guidare i giovani imprenditori campani, Revoluce e Stantup. Dell’Acqua Brunone: «Un’occasione per valorizzare il territorio e scovare menti innovative che abbiano voglia di mettersi in gioco»

Salerno è stata protagonista dell’evento Techstars – Startup Weekend 2022, il più grande programma di imprenditorialità di base al mondo. L’evento, di 54 ore, si è tenuto presso la Sala Pier Paolo Pasolini, dal 17 al 19 giugno. Due aziende salernitane, Revoluce e Stantup, hanno guidato i giovani imprenditori campani nell’ideazione e costruzione dei loro progetti di business. Tra i main speaker della convention, i mentor Turco (Revoluce) e Ferrara (Stantup) e Giuseppe Dell’Acqua Brunone (CEO e Founder di entrambe le aziende).

«Startup Weekend è un impegno che nasce dalla volontà di creare valore per il territorio. Siamo felici della risonanza avuta e della partecipazione numerosa dei cittadini che sentono la vocazione di diventare imprenditori – spiega il Lead Organizer dell’evento, Gerardo Sabarese – Pillole di formazione, brain-storming e duro lavoro hanno caratterizzato queste 54 ore che porteranno allo sviluppo di un’idea che speriamo possa diventare realtà».

Dedicata a designers, sviluppatori, marketers e appassionati di startup che desiderano condividere idee, formare team e lanciare le loro proposte d’impresa, Startup Weekend Salerno 2022, è l’appuntamento arrivato alla sua quinta edizione nel salernitano. La mission è quella di dare la possibilità ai giovani di esprimere e realizzare le proprie idee, di essere la pietra miliare dell’innovazione con focus sul territorio salernitano. Sponsor dell’evento, Revoluce e Stantup, che hanno dimostrato, tramite il loro contributo, come è possibile sviluppare startup fino a diventare eccellenze full digital italiane.

Revoluce è l’energia che si ricarica come un cellulare e che paghi con un prezzo tutto incluso, moltiplicato per quello che consumi. Improntata su semplicità e trasparenza, è stata premiata con il bollino Servizio Sicuro. La sua formula “rivoluzionaria” e = p x c, permette al cliente di non impazzire con bollette incomprensibili, grazie al prezzo al kWh tutto incluso e senza costi fissi.

Stantup Service è un abilitatore tecnologico nei settori Business Process Outsourcing (BPO) e Information Tecnology (IT), leader nella startup di nuovi reseller, con il 61% del mercato potenziale, e una crescita del 154% in 4 anni.

«Startup Weekend 2022 – afferma Dell’Acqua Brunone – si è dimostrata un momento di confronto con decine di giovani: un’occasione per scovare menti innovative che, come noi, abbiano voglia di mettersi in gioco. Da fieri salernitani, è un onore rappresentare l’imprenditoria giovanile in una terra, quella campana, ricca di talenti e di voglia di emergere».

L’attenzione sui giovani è una priorità quotidiana ed eventi come Startup Weekend Salerno rappresentano un necessario punto di congiunzione tra istituzioni e imprenditorialità giovanile. Anche il Comune di Salerno ha sposato l’iniziativa. il Vicesindaco Paky Memoli, presente alla premiazione dei progetti vincitori, ha commentato: «Le imprese giovanili e le startup sono le protagoniste del mercato del lavoro e della trasformazione digitale del nostro Paese. I giovani e il mondo del lavoro sono il binomio vincente per guardare al futuro con fiducia. Mi congratulo con la bellissima manifestazione organizzata dai giovani di Startup Weekend Salerno».

«Salerno e i giovani di questa città hanno sempre più bisogno di questi momenti importanti per la promozione e la crescita del territorio. – sottolinea anche Luigi Bisogno, Presidente di Donation Italia e CISL Giovani Salerno – Organizzeremo ulteriori incontri affinché eventi di questa portata possano coinvolgere tutte le parti sociali, partendo principalmente dal mondo scolastico. Ringrazio vivamente il grande team di Startup Weekend Salerno per questi tre giorni all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo del territorio».

Nell’anno del ritorno “in presenza” (dopo la scorsa edizione full digital a causa dell’emergenza Covid), grazie alle realtà impegnate costantemente sul territorio, aziende e professionisti provenienti da tutta Italia hanno dunque voluto far sentire la propria vicinanza, immergendosi in prima persona in un evento che rappresenta senza dubbio l’ecosistema ideale per supportare l’innovazione nel contesto salernitano. Revoluce e Stantup invitano a cogliere queste opportunità e danno appuntamento a Startup Weekend Salerno per l’edizione 2023.