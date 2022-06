Richiamato Caffè Contaminato da Ocratossina A oltre i limiti: marca e lotto da evitare

Il ministero della Salute ha comunicato il richiamo dal mercato di un lotto di Caffè Gusto Classico Macinato a marchio Juanito. Il motivo del ritiro riguarda il superamento dei limiti di Ocratossina A superiore al limite previsto dal Reg. 1881/2006 e s.m.i.

Nel dettaglio si tratta delle confezioni del caffè a marchio Caffè Juanito, peso unità di vendita da 250 g, del lotto D06X, con scadenza del 06.04.24 avente denominazione di vendita Caffè Gusto Classico Macinato Juanito, prodotte dal Gruppo Gimoka SpA nello stabilimento attivo di via delle Industrie n 4° ad Andalo Valtellino in provincia di Sondrio.

Cos’è l’ocratossina A?

L’ocratossina A è una micotossina prodotta da numerose specie fungine appartenenti ai generi Penicillinum e Aspergillus, molto diffusi in natura. Le micotossine come l’OTA, si formano durante la crescita delle colture e di solito si sviluppano in seguito durante il deposito.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda a chi ha acquistato le confezioni di caffè incriminato, dopo avere verificato nell’elenco in basso la corrispondenza con i dati dei prodotti richiamati, se dovessero coincidere, non consumare il prodotto ma restituitelo al punto vendita d’acquisto per ottenere la sostituzione o il rimborso.