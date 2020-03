Real Madrid-Barcellona 2-0: El Clasico porta Zidane in vetta della classifica de LaLiga

LaLiga ha un nuovo leader. Il Real Madrid vince 2-0 contro il Barcellona, con gol di Vinícius Junior al 71′ e Mariano Diaz al 92′, e assume la vetta della classifica con 56 punti, uno in più del suo rivale odierno. Zidane non ha improvvisato e i suoi giocatori hanno risposto. La squadra culé ha perdonato, ma la Merengue no, e con la samba si prende questo entusiasmante “el clasico“.

Dopo la delusione della sconfitta in “Champions” contro il Manchester City, la squadra di Zinedine Zidane si è rifatta alla grande nel classico di Spagna: Real Madrid-Barcellona. Ha approfittato di una squadra abbastanza moscia come il Barça, la cui prestazione era molto diversa dalle precedenti apparizioni al Santiago Bernabeu, dove aveva vinto nelle ultime 4 partite giocatesi senza neanche subire un gol. Soprattutto dopo la pausa del primo tempo. Leo Messi questa volta non è stato decisivo. Una delle sue esibizioni meno ispirate davanti all’eterno rivale.