DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta: dove vedere il Classico

Real Madrid Barcellona Streaming Gratis Diretta TV diverso da Rojadirecta. Fischio d’inizio del Classico alle ore 21:00 di oggi sabato 10 aprile 2021. Allo stadio Alfredo Di Stéfano della capitale spagnola, prima volta ufficiale tra le due formazioni su questo terreno, andrà in scena stasera in diretta streaming la partita più importante dell’anno, che vale quanto una finale di Coppa del Mondo: il classico numero 246 della storia

Un confronto importantissimo per entrambe le formazioni, per il significato del risultato, imponendo un sentenza a favore del vincitore della sfida che diventerà il primo favorito per vincere un campionato il cui leader è ancora l’Atlético de Madrid. Insomma ci sarà un cambio nella classifica della Liga di Spagna, almeno fino a quando la squadra di Simeone giocherà domenica al Villamarín.

Subito le probabili formazioni con l’arbitro del match:

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Éder Militao, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Marco Asensio, Karim Benzema e Vinicius Jr. Allenatore Zinedine Zidane.

Barcellona (3-4-3): Marc-André ter Stegen, Óscar Mingueza, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Serginho Dest, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Ousmane Dembélé. Allenatore Ronald Koeman.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna).

Dove vedere El Clasico Real Madrid Barcellona streaming diverso da Rojadirecta?

Tutto pronto per vedere la diretta streaming di Real Madrid Barcellona, partita di calcio

Vedere Real Madrid Barcellona Streaming Gratis: le alternative sul web

delle 21 di oggi sabato 10 aprile 2021 valida per la 30a giornata del campionato di calcio spagnolo, la Liga. Si può vedere in tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Match fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.com), servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Real Madrid Barcellona non verrà trasmessa quindi in diretta in chiaro.