DIRETTA JUVENTUS GENOA Streaming Alternativa TV, dove vederla Gratis

Juventus Genoa streaming e diretta video a partire dalle ore 15:00 italiane di oggi con i servizi digitali: su Sky o DAZN? Match valido per la 30 giornata di Serie A 2020-2021. Accanto a Cristiano Ronaldo ci sarà Alvaro Morata, in quanto secondo Pirlo: “Sta bene, ha fatto una buona partita col Napoli, ha legato molto il gioco che è quello che gli avevamo chiesto, poi è mancato un po’ da finalizzatore. Sta bene di testa, ha bisogno solo di fare gol per dare il la a un grande finale. Anche Kulusevski è probabile che possa giocare dall’inizio”. Adesso che ci sono tutti, ci sono possibilità di vedere anche il tridente Ronaldo-Dybala-Morata? “Sì, lo spero, spero di averli tutti a disposizione e al cento per cento, poi ci sarà spazio anche per vederli tutti e tre insieme”. Scopri dove vedere Juventus Genoa streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Danilo S., Bentancur, Fagioli, Ramsey, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Bonucci, Bernardeschi. Squalificati: nessuno.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelkj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. Allenatore Ballardini.

A disposizione: Marchetti, Paleari, Onguene, Zapata, Goldaniga, Ghiglione, Cassata, Behrami, Czyborra, Melegoni, Pjaca, Shomurodov. Indisponibili: Pandev, Luca Pellegrini. Squalificati: Strootman.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

Juventus Genoa in diretta tv con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite).

Grazie a SkyGo (link skygo.sky.it) potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati). Disponibile anche su Now Tv (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti. Ulteriore alternativa per vedere Juventus Genoa streaming quella estrema di Video YouTube e Facebook Live.