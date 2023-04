Il mondo degli investimenti si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, grazie all’introduzione di nuovi strumenti finanziari come il private equity. Questo tipo di investimento, rivolto prevalentemente a investitori istituzionali e aziende di medio-grandi dimensioni, ha consentito di finanziare progetti innovativi e di supportare la crescita di molte aziende in diversi settori. Grazie al suo focus sul lungo termine, il private equity offre opportunità di investimento altamente personalizzate e mirate a soddisfare le specifiche esigenze degli investitori. Ma come funziona esattamente il private equity? Quali sono i vantaggi e le sfide di questo strumento finanziario? Scopriamolo insieme.

Qual è lo scopo del Private Equity

Il private equity rappresenta uno strumento finanziario essenziale per le imprese che mirano a crescere e a competere sui mercati internazionali. Questo strumento fornisce alle piccole e medie imprese capitali esterni adeguati per il consolidamento dei progetti di espansione e il raggiungimento dei loro obiettivi di crescita.

Il private equity è uno strumento di investimento nel capitale di rischio di un’impresa non quotata, offerto da investitori istituzionali con l’obiettivo di ottenere un guadagno relativo alla quotazione in borsa dell’impresa stessa. Oltre a finanziare il capitale di rischio, il private equity sostiene anche altre attività connesse, come la gestione societaria, la condivisione del know-how aziendale, lo sviluppo delle esperienze professionali e l’incremento delle relazioni e dei contatti, anche istituzionali.

Inoltre, il private equity può offrire un supporto strategico a lungo termine alle imprese, fornendo un know-how professionale che può essere utilizzato per migliorare il business. I gestori di private equity spesso collaborano con i management delle imprese partecipate, aiutandoli a sviluppare nuovi prodotti o servizi, a entrare in nuovi mercati e a rafforzare la loro posizione sul mercato. Per approfondire il tema potete leggere del private equity su Azimut Direct.

Come funziona

Il Private Equity è un’attività di investimento che si sviluppa attraverso tre fasi ben distinte.

La prima fase consiste nella raccolta dei capitali necessari per la costituzione di un fondo chiuso, ovvero un fondo con un numero di quote predefinite, una scadenza di lungo periodo e un ammontare di ingresso generalmente superiore a quello dei fondi comuni di investimento. Tale fase è caratterizzata da attività di fundraising mirate a coinvolgere investitori istituzionali e privati, quali fondi pensione, compagnie assicurative e family office.

La seconda fase del Private Equity è l’investimento, in cui i capitali raccolti vengono utilizzati per investire in aziende target non quotate e ad alto potenziale di sviluppo. In questa fase, gli investitori cercano di selezionare le migliori opportunità di investimento, valutando fattori come la solidità del management, la qualità del business plan e il potenziale di crescita dell’azienda. L’orizzonte temporale dell’investimento è di medio-lungo termine e la partecipazione dell’investitore può essere di natura attiva o passiva.

La terza e ultima fase è quella del disinvestimento, in cui l’investitore cerca di monetizzare il proprio investimento e realizzare il ritorno atteso. Il disinvestimento può avvenire attraverso diverse modalità, tra cui la vendita dei titoli ad un altro investitore istituzionale o società, la quotazione in borsa dei titoli della partecipata o il riacquisto della partecipazione da parte del gruppo imprenditoriale originario. In ogni caso, il disinvestimento è una fase cruciale per la creazione di valore e la realizzazione del profitto atteso dagli investitori.

Perché optare per questa soluzione?

Il private equity rappresenta una valida alternativa per le piccole e medie imprese che necessitano di finanziamenti personalizzati e adeguati alle proprie esigenze aziendali. Attraverso il private equity, gli investitori possono partecipare attivamente alla vita aziendale e contribuire al successo dell’azienda.

Per accedere al private equity è necessario avvalersi di una società di intermediazione in grado di individuare il fondo finanziario più adeguato a seguito di una raccolta di aziende target non quotate. Il private equity permette alle PMI italiane di competere a livello internazionale e di aumentare le possibilità di successo agendo direttamente sulla pianificazione strategica e lo sviluppo dell’impresa.

Inoltre, nel private equity è previsto il disinvestimento che può avvenire una volta che l’azienda ha raggiunto il livello richiesto dall’investitore e i titoli possono passare a una nuova società. Si tratta di uno strumento finanziario molto flessibile che consente di implementare progetti a lungo termine e di valorizzare al meglio il proprio business.

Conclusioni

Il Private Equity rappresenta uno strumento di investimento sempre più diffuso, con un impatto positivo sulla crescita economica dell’Italia. Infatti, supportare le imprese ad alto potenziale consente di sviluppare progetti innovativi, creare nuovi posti di lavoro e promuovere la competitività a livello internazionale.

Il settore del Private Equity ha dimostrato di saper reagire prontamente alle sfide poste dalla pandemia, diventando uno dei protagonisti nella ripresa economica del Paese. Nel primo semestre del 2021, infatti, si è registrato un boom degli investimenti, in particolare nei settori tecnologico, sanitario, e dell’energia rinnovabile.

Gli investitori che scelgono il Private Equity hanno la possibilità di diversificare il proprio portafoglio, ottenendo rendimenti interessanti a lungo termine. Tuttavia, è importante scegliere con attenzione il fondo di Private Equity in cui investire, valutando la sua storia, il team di gestione e la strategia di investimento.

In conclusione, il Private Equity rappresenta un’opportunità per coloro che desiderano investire in economia reale, supportare la crescita delle imprese e contribuire alla ripresa economica del Paese. Tuttavia, è fondamentale affidarsi a professionisti del settore per individuare le migliori opportunità di investimento e gestire al meglio il proprio portafoglio.