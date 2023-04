Leoni in fuga durante spettacolo circense

Due leoni sono fuggiti dalla loro gabbia durante uno spettacolo circense nella città di Luoyang, in Cina. Sono scappati tra gli spettatori, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I leoni sono stati catturati pochi minuti dopo e le autorità hanno ordinato al circo “Global Peak International Circus” di sospendere le sue attività fino a quando non vengono corretti i problemi che hanno permesso la fuga degli animali. Ecco il link Twitter delle immagini diventate virali sui social media. Un episodio simile è già accaduto in Australia qualche anno fa. Le immagini dell’incidente sono diventate virali sui social media.