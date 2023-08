Parmigiano Reggiano: microchip commestibili per combattere le imitazioni

I produttori del famoso formaggio italiano Parmigiano Reggiano stanno inserendo microchip commestibili delle dimensioni di un granello di sabbia nei loro prodotti per combattere i falsificatori.

I chip, secondo The Wall Street Journal, sono di silicio e vengono posizionati sulle coperture di tutte le ruote di formaggio – che pesano circa 40 chili ciascuna – e possono essere scansionati per ottenere un numero di serie unico che i compratori possono utilizzare per assicurarsi che il prodotto che hanno acquistato sia autentico.

Questi dispositivi utilizzano la tecnologia blockchain e tracciano la ruota di formaggio fino al luogo di origine del latte utilizzato. Tuttavia, non possono essere letti a distanza né utilizzati per tracciare una persona nel caso in cui vengano ingeriti.

“Continuiamo a combattere con nuovi metodi, non ci arrenderemo“, ha dichiarato al giornale Alberto Pecorari, responsabile della protezione dell’autenticità del prodotto per un gruppo che rappresenta i produttori di Parmigiano Reggiano.

Questo formaggio, che è ufficialmente protetto dall’Unione Europea, viene prodotto nella regione dell’Emilia-Romagna, nel nord Italia, seguendo una serie di norme e tecniche di produzione specifiche e deve maturare per almeno un anno.

Data la sua reputazione a livello mondiale, può essere venduto a un prezzo più elevato rispetto al formaggio semplicemente etichettato come “Parmigiano”, che di solito è un’imitazione dell’originale e viene venduto regolarmente negli Stati Uniti. Infatti, questo formaggio è uno dei più falsificati al mondo.

Si stima che le vendite annuali mondiali di formaggio contraffatto ammontino a circa 2 miliardi di dollari, non lontano da quelle del prodotto autentico, la cui industria ha raggiunto lo scorso anno la cifra record di 3,151 miliardi di dollari.