Juventus: Szczesny operato, Rabiot incerto sul futuro

Dopo l’incidente subito durante il derby contro il Torino, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è stato operato per ridurre la frattura delle ossa nasali. L’intervento è stato eseguito con successo dal dottor Libero Tubino, in collaborazione con il medico sociale Marco Freschi, presso l’ospedale di Chivasso.

Il club bianconero ha comunicato che l’intervento è andato bene e che le condizioni del calciatore verranno monitorate quotidianamente. Szczesny verrà dimesso nelle prossime ore e si prevede che potrà tornare in campo con l’ausilio di una maschera protettiva.

Rabiot: incertezze sul futuro alla Juventus

Tuttavia, salterà almeno la trasferta contro il Cagliari e l’obiettivo è farlo rientrare almeno in panchina per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma il 23 aprile.

Dopo il derby contro il Torino, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha espresso incertezze sul suo futuro con il club bianconero. Ha dichiarato: “Gli obiettivi sono chiari: la Champions è importante per la società, per noi, per quelli che saranno qui l’anno prossimo per giocarla. Siamo concentrati su questo, è difficile ma lotteremo fino alla fine prendendo più punti possibili nelle ultime sette giornate. Il mio obiettivo è far tornare la Juve in Champions, che mi sono prefissato e che mi ha chiesto la società. Dopo parleremo, non c’è fretta, c’è un buon rapporto”.

Tuttavia, Rabiot non ha fornito chiarezza sul suo futuro, lasciando intendere la possibilità di un addio alla Juventus. Ha aggiunto: “È vero che l’anno scorso sono rimasto alla Juventus sapendo che non avremmo giocato la Champions League. È stata una scelta importante da parte mia. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare anche al Mondiale per Club. Sono cose a cui penso, ma su questo davvero non ho preso una decisione. Aspetto di poter finire la stagione e poi ne discuteremo con la società e vedremo”.

Prospettive future in casa Juve

La Juventus si prepara ad affrontare una serie di sfide cruciali sia in Serie A che in Coppa Italia, ma deve far fronte anche alle incertezze riguardo al futuro di alcuni giocatori chiave come Szczesny e Rabiot. La squadra bianconera mira a rientrare in Champions League e a mantenere la propria competitività nelle competizioni nazionali e internazionali. Tuttavia, le dichiarazioni di Rabiot sollevano dubbi sul suo futuro con il club, mentre l’infortunio di Szczesny potrebbe influenzare le scelte di formazione nelle prossime partite. La Juventus dovrà gestire attentamente queste situazioni per assicurarsi una solida base per il futuro.