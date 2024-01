José Mourinho dalla Roma al Napoli: l’indiscrezione di mercato

CALCIOMERCATO – L’esperienza di José Mourinho alla Roma potrebbe non essere stata la sua ultima avventura come allenatore in Serie A: dopo essere stato esonerato dal club giallorosso, il portoghese potrebbe tornare ad allenare nel massimo campionato italiano.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, l’agente di Mourinho, Jorge Mendes, avrebbe contattatoper sondare la possibilità di un. Un retroscena che, considerando la propensione di Mou ad allenare squadre importanti, potrebbe avere una logica ben precisa e aprire scenari inaspettati.

Secondo SportMediaset, Mendes avrebbe deciso di chiamare De Laurentiis per esplorare le possibilità di un accordo futuro. La motivazione di questa telefonata sarebbe la volontà di Mourinho di allenare il Napoli, dopo l’esperienza degli ultimi anni a Roma.

È comunque importante analizzare la questione dello stipendio, che nel caso di José Mourinho è “elevato”, come si sa. Si tratta di un compenso di 7 milioni di euro più bonus, stabilito nell’ultimo contratto con la Roma. Pertanto, ci si domanda se queste cifre corrispondano al budget previsto dal Napoli per l’allenatore della prima squadra.

Come sottolinea SportMediaset, i rapporti tra Jorge Mendes e Aurelio De Laurentiis sono ottimi: l’agente (tra gli altri anche di Cristiano Ronaldo) rappresenta anche l’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso.