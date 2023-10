Esce a comprare le sigarette, scomparso per 30 anni

Nella città argentina di Comodoro Rivadavia, Adolfo Enrique Sandoval Farias è scomparso senza lasciare traccia ben 30 anni fa. Nel 1993, il giovane uomo di 32 anni è uscito di casa utilizzando la tipica frase “amore, sto uscendo per comprare le sigarette” e da allora non è mai più tornato. Con l’aiuto di nuovi metodi scientifici, una donna poliziotto ha individuato l’uomo utilizzando le impronte digitali.

La causa della sua partenza è stata un semplice litigio con la moglie

Tuttavia, egli non è mai più tornato. L’argentino scomparve senza lasciare alcuna traccia. Dopo la sua assenza, la moglie Nelci ha denunciato la sua scomparsa, ma le autorità non sono mai riuscite a risalire all’uomo. Per 30 anni, la storia è rimasta avvolta nel mistero. Fino a poco tempo fa, quando la Polizia provinciale di Chubut ha ricevuto informazioni cruciali sulla sua sorte.

Sorprendentemente, Adolfo è stato ritrovato nella stessa città in cui era scomparso

Per tutti questi anni, ha vissuto con un’identità diversa e non ha mai cercato di contattare i membri della sua famiglia. Ha spiegato il motivo della sua lunga assenza dicendo: “Ho litigato con Nelci, mi sono stancato e sono scappato“. Nelci, colei che aveva segnalato la sua scomparsa, è morta alcuni anni fa. La conferma della sua identità è stata ottenuta attraverso il rilevamento delle impronte digitali.

L’ufficiale di polizia incaricato del caso, Daniela Millatruz, ha spiegato di aver consultato vecchi archivi per risolvere il mistero e di essere riuscita a trovare un indirizzo corrispondente al suo nome e cognome. Quando ha mostrato a Farias gli articoli di giornale sulla sua scomparsa, egli ha confermato di essere la persona che erano alla ricerca… da 30 anni.