ELF ME, poster del film di Natale con Lillo, Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Caterina Guzzanti

Il nuovo film Elf Me, diretto da YouNuts!, ha rivelato oggi il suo poster su Prime Video. Il cast include Lillo Petrolo, Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi, insieme a Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani e Marcello Cavalli, con la sceneggiatura scritta anche da Tommaso Renzoni.

Elf Me è stato co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon Studios, con contributi da alcuni dei migliori professionisti del settore.

Sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 24 novembre 2023, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Elf Me è l’ultima aggiunta per i clienti Amazon Prime, che possono beneficiare di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, inclusi i contenuti di Prime Video, con un unico abbonamento annuale o mensile.

Nel film, Lillo Petrolo interpreta Trip, un elfo costruttore che lavora in modo non convenzionale per Babbo Natale. I giocattoli che crea con la magia sono particolari e talvolta un po’ fuori controllo. Un grande pasticcio lo porta a incontrare Elia (Federico Ielapi), un ragazzo vittima di bullismo a scuola, con una madre che fa giocattoli (Anna Foglietta) e che sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista finanziario. L’incontro con Trip cambia la loro vita e grazie a lui il business dei giocattoli inizia a prosperare. Tuttavia, quando le cose sembrano migliorare, un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) mette loro i bastoni tra le ruote.

Elf Me si unisce a migliaia di film e serie già disponibili su Prime Video, tra cui le produzioni italiane Original come Everybody Loves Diamonds, The Bad Guy, Prisma, Bang Bang Baby e molte altre. Saranno inoltre disponibili contenuti in licenza provenienti da oltre 240 paesi e territori nel mondo, così come le dirette esclusive in Italia delle partite della UEFA Champions League. Sono stati annunciati anche altri titoli italiani Original, tra cui la serie AMAZING – FABIO DE LUIGI, Gigolò per caso, Antonia e molti altri. Inoltre, è stata annunciata la serie Citadel: Diana, che sarà il capitolo italiano dell’universo Citadel.