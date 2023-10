Incendio in allevamento di tacchini a Vellezzo Bellini: morti 10 animali intrappolati

Un incendio si è verificato in un allevamento di tacchini a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia, causando la morte di 10 tacchini intrappolati tra le fiamme. Le immagini raccolte da Essere Animali mostrano i danni causati dall’incendio e le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

La causa dell’incendio non è stata ancora confermata, ma si sospetta che possa essere stato causato da un cortocircuito nei pannelli solari presenti sui tetti degli edifici.

Gli allevamenti intensivi vengono criticati per la mancanza di piani di evacuazione per gli animali, che li condanna a morte certa in caso di incendio. Francesco Ceccarelli di Essere Animali afferma che la morte degli animali negli allevamenti viene considerata solo come una perdita economica per gli allevatori, anziché come una tragedia evitabile.