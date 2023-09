Prime Video ha annunciato la produzione di una nuova serie comico-criminale chiamata “Everybody Loves Diamonds“, ispirata al famoso “Colpo di Anversa” del 2003. La serie racconta la storia di un gruppo di ladri che riesce a rubare milioni di dollari di diamanti attraverso un sofisticato piano. Sarà disponibile su Prime Video a partire dal 13 ottobre.

Il nuovo poster della serie heist-comedy, Everybody Loves Diamonds

E’ stato svelato oggi da Prime Video. La serie, interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell nel ruolo di Khan, è ispirata al famoso “Colpo di Anversa” del 2003.

La serie, prodotta da Wildside e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, seguirà un gruppo di ladri guidati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che riesce a rubare milioni di dollari di diamanti superando il sofisticato sistema di sicurezza dell’Antwerp Diamond Centre.

Everybody Loves Diamonds sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 13 ottobre in oltre 240 paesi e territori nel mondo. La serie è l’ultima aggiunta all’offerta per i clienti Amazon Prime in Italia, che hanno accesso a spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, tra cui Prime Video, con un abbonamento annuale di €49,90 o mensile di €4,99. Nel cast internazionale della serie figurano anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.