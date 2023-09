Terremoto M4,1 sulla Costa Marchigiana: evento in mare a 41 km da Ancona

TERREMOTO ITALIA – Oggi alle ore 10:38 italiane è stato registrato un terremoto di magnitudo Ml 4,1 al largo della Costa Marchigiana. Secondo INGV Terremoti l’epicentro si è trovato a circa 39 km da Senigallia e a circa 41 km da Ancona.

La profondità ipocentrale dell’evento è stata di circa 2 km. Questa zona è adiacente all’area in cui si è verificata una sequenza sismica nel 2022 (Terremoto Marche) e sono stati registrati terremoti di magnitudo simile in passato, come il terremoto M5,8 del 1930. Ecco i dati registrati da INGV: