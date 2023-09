Aggiornamento INGV sul Terremoto M6,8 che ha colpito il Marocco l’8 Settembre 2023

INGV Terremoti – Il terremoto di magnitudo Mw 6,8 che ha colpito il Marocco l’8 Settembre 2023 si è verificato lungo la catena montuosa dell’Alto Atlante. La natura compressiva del terremoto è coerente con la deformazione a grande scala della catena dell’Atlante. Le basse velocità di convergenza tra Africa ed Europa e la mancanza di deformazioni significative lungo l’Atlante rendono difficile definire con precisione il piano di faglia lungo cui si è sviluppato il terremoto.

Finora sono state registrate poche scosse di replica e ulteriori studi sono in corso per comprendere meglio la sorgente del terremoto e il suo campo di spostamento. INGV Terremoti avvisa che sono attualmente in corso l’elaborazione delle immagini satellitari per determinare meglio la sorgente del terremoto e il campo di spostamento. I risultati saranno oggetto di una nuova pubblicazione nei prossimi giorni.