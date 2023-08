Dove vedere Lecce-Lazio Streaming Diretta TV

Diretta Lecce-Lazio Streaming Live. La Lazio di Maurizio Sarri inizia il campionato di Serie A con l’obiettivo di lottare per la Champions League. Si gioca allo allo Stadio Via del Mare di Lecce con fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi domenica 20 agosto 2023. L’allenatore riconosce che ci sono squadre più forti, ma vuole ribaltare i pronostici. Sarri non si fida del successo delle squadre italiane nelle competizioni europee e sottolinea la necessità di fare del proprio meglio per raggiungere l’obiettivo.

A seguire formazioni e dove vedere Lecce-Lazio streaming e tv, partita che si giocherà dopo Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta delle 18:30 e in contemporanea a Udinese-Juventus.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio, non solo Fantacalcio



LECCE (4-3-3): Faldone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Strefezza, Banda. Allenatore: D’Aversa. A disposizione: Brancolini, Borbei, Dermaku, Dorgu, Lemmens, Smajlovic, Berisha, Blin, Helgason, Listkowski, Maleh, Voelkerling, Burnete, Corfitzen, Di Francesco, Kaba. Indisponibili: Venuti e Kristovic. Squalificati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Furlaneto, Gila, Patric, Fares, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Rovella, Basic, Gonzalez, Isaksen, Pedro, Castellanos. Indisponibili: Marcos Antonio. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.

Dove vedere Lecce-Lazio in TV

Lecce-Lazio in tv sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Come guardare Lecce-Lazio Streaming Gratis



Lecce-Lazio streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo, da utilizzare con smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per sistemi iOS e Android. Un’ulteriore possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione anche delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il “pass Sport”.