Dove vedere Roma-Salernitana in Streaming e Diretta TV

Diretta Roma-Salernitana Streaming Live. Partita valida per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2023-2024 e in programma alle ore 18:30 italiane di oggi domenica 20 agosto 2023 allo Stadio Olimpico di Roma. José Mourinho inizierà la sua terza e probabilmente ultima stagione alla Roma affrontando la Salernitana, come l’anno scorso. La Roma ha avuto problemi nell’attacco e Mourinho ha sacrificato il campionato per la UEFA Europa League. La Salernitana è stata salvata dalla retrocessione da Paulo Sousa e spera di migliorare questa stagione. I giocatori da tenere d’occhio sono Andrea Belotti e Antonio Candreva. Nelle ultime quattro partite tra queste squadre, nessuna delle squadre è riuscita a segnare nel primo tempo. A seguire formazioni e dove vedere Roma-Salernitana streaming e tv.

Le probabili formazioni di Roma-Salernitana, non solo Fantacalcio



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; El Shaarawi, Belotti. Allenatore: Rapetti. A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Zalewski, Celik, Paredes, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Solbakken. Indisponibili: Abraham e Kumbulla. Squalificati: Dybala e Pellegrini.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, L Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Costil, Sambia, M Coulibaly, Sfait, Bohinen, lervolino, Legowsky, Dia. Indisponibili: Pirola e Daniliuc. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Dove vedere Roma-Salernitana in TV

Roma-Salernitana in tv sarà visibile in diretta su DAZN, visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno attivare “Zona DAZN” e godersi la partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Come guardare Roma-Salernitana Streaming Gratis



Roma-Salernitana streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.