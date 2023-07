Immagini dal set della nuova versione del film “Biancaneve” della Disney hanno sollevato polemiche online, poiché mostrano attori di diverse etnie che interpretano i sette nani. La Disney ha annunciato che sostituirà i sette nani con “creature magiche” per evitare di rafforzare gli stereotipi. Inoltre, l’attore Peter Dinklage ha criticato la scelta della compagnia di selezionare un’attrice latina come protagonista.

Disney: nuova versione del film “Biancaneve” con “creature magiche” al posto dei 7 nani

Foto dal set della nuova versione del racconto di “Biancaneve” realizzata dalla Disney, pubblicate in modo non autorizzato online, mostrano che attori di diverse categorie ed etnie interpretano i sette nani, generando critiche sul web.

La compagnia statunitense ha annunciato che “esseri magici” sostituiranno i sette nani per “evitare di rafforzare i pregiudizi”, dopo che l’attore di “Game of Thrones”, Peter Dinklage, ha espresso l’anno scorso la sua disapprovazione sulla scelta della compagnia di selezionare Rachel Zegler, un’attrice latina di 22 anni (Cantante e attrice americana di origine colombiana e polacca), come protagonista.

La casa cinematografica è stata anche criticata per aver scelto Rachel Zegler per il ruolo principale, nonostante la storia originale riguardi una principessa tedesca dalla pelle tradizionalmente chiara. Inoltre, la nuova versione del film non includerà il personaggio del principe e si concentrerà invece su una Biancaneve che sogna di diventare una leader.

Inizialmente, i rappresentanti della Disney hanno smentito che le foto fossero state scattate durante le riprese del film, ma poco dopo il dipartimento delle relazioni pubbliche ha rettificato e ha confermato che le foto erano state scattate durante le riprese. Tuttavia, hanno specificato che le foto non sono ufficiali e hanno attribuito l’affermazione iniziale a un malinteso.

All’inizio di luglio, la Disney è stata accusata di pagare sistematicamente meno alle sue dipendenti in California (USA), che hanno affermato di aver guadagnato 150 milioni di dollari in meno rispetto ai loro colleghi maschi durante un periodo di otto anni.