DIRETTA Tappa 19 Oggi: Arrivo Asti Streaming Gratis su Rai TV | GIRO d’Italia Ciclismo

IL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA TV OGGI venerdì 23 ottobre 2020. Si corre la 19a tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming gratis con i servizi Rai. Si corre la Morbegno – Asti di 258 Km, una frazione definita parzialmente di recupero, adatta ai velocisti, ma non perfettamente piatta.

Ultimi chilometri > Ultimi 5 km completamente pianeggianti con diverse rotatorie (che comportano alcuni restringimenti in entrata e uscita) fino all’ultimo chilometro. Due curve sinistra-destra tra l’ultimo km e i 550 m portano al rettilineo finale. Arrivo su asfalto di larghezza 7,5 m.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in streaming e diretta tv in chiaro.

La 19a e terzultima tappa del Giro d’Italia, la Morbegno – Asti di 258 Km, di oggi venerdì 23 ottobre 2020, in diretta tv sul canale della rete nazionale Rai 2 con la partenza del primo corridore prevista alle ore ore 10:10.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai TV oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie

Classifica generale Giro d’Italia 2020.

all’app discaricabile o visionabile online.

1) Wilco Kelderman (Ned, Sunweb) in maglia rosa dopo 77h 46’56” di corsa.

2) Jai Hindley (Aus, Sunweb) a 0’12”.

3) Tao Geoghegan Hart (Gbr, Ineos-Grenadiers) a 0’15”.

4) Pello Bilbao (Esp) a 1’19”.

5) Joao Almeida (Por) a 2’16”.

6) Jakob Fuglsang (Den) a 3’59”.

7) Patrick Konrad (Aut) a 5’40”.

8) Vincenzo Nibali (Ita) a 5’47”.

9) Fausto Masnada (Ita) a 6’46”.

10) Hermann Pernsteiner (Aut) a 7’23”.