DIRETTA Tappa 13 Oggi: Partenza Cervia Arrivo Monselice Streaming Gratis su Rai TV | GIRO d’Italia Ciclismo

IL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA TV OGGI venerdì 16 ottobre 2020. Si corre la 13a tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming gratis con i servizi Rai. Si corre la Cervia-Monselice, dall’Emilia-Romagna al Veneto, di 192 Km.

Ultimi 15 km con la veloce discesa di Calaone su Este lungo una strada larga con ampi tornanti. Dopo Este si raggiunge Monselice attraverso strade pianeggianti e rettilinee. Da segnalare circa a 3km dall’arrivo l’ingresso nell’abitato attraverso un sottopasso ferroviario e l’ultima curva a gomito verso sinistra a 400 m dall’arrivo che immette nel rettilineo finale su asfalto largo 8 m.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in streaming e diretta tv in chiaro.

La 13a tappa del Giro d’Italia, la frazione Cervia – Monselice di 192 Km, di oggi venerdì 16 ottobre 2020, in diretta tv sul canale della rete nazionale Rai 2 a partire dalle ore 11:40.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai TV oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI Play scaricabile o visionabile online.

Classifica generale Giro d’Italia 2020.

1) Joao Almeida (Por, Deceuninck-QuickStep) in maglia rosa dopo 49h 21’46” di Corsa Rosa.

2) Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 34″.3) Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) a 43″.4) Domenico Pozzovivo (Ntt Pro Cycling Team) a 57″.5) Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) a 1’01”.6) Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) a 1’15”.7) Jai Hindley (Team Sunweb) a 1’19”.8) Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) a 1’21”.9) Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) a 1’36”.10) Jakob Fuglsang (Astana) a 2’20”.

Il vincitore dell’ultima tappa corsa ieri, l’ecuadoriano Jhonatan Narváez (Team Ineos Grenadiers), subito dopo l’arrivo, ha dichiarato:

“Voglio dedicare questa vittoria, la mia prima in una corsa WorldTour, a Nico Portal, ho imparato tanto da lui. Oggi mi sono svegliato con lo spirito giusto per essere protagonista. Non è un problema per me correre sotto la pioggia, anzi la preferisco al grande caldo”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: