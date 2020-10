DIRETTA Tappa Oggi: Partenza Arrivo Cesenatico Streaming Gratis su Rai TV | GIRO d’Italia Ciclismo

IL GIRO D’ITALIA IN DIRETTA TV OGGI giovedì 15 ottobre 2020. Si corre la 12a tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming gratis con i servizi Rai. Si corre la Cesenatico-Cesenatico (provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna) di 204 Km.

Dai -5 km ai –3 km si corre su strada dalla carreggiata media, prevalentemente rettilinea e raccordata da numerose rotatorie. Ai 2500 m dall’arrivo si scende in curva dal cavalca ferrovia per passare sotto il medesimo in rotatoria a carreggiata ristretta. Ai 1400 m immissione (ultima curva verso sinistra) nel rettilineo finale alcuni due dossi dissuasori di velocità lungo il rettilineo di arrivo, largo 7,5 m su fondo asfaltato.

Dove vedere la tappa di oggi del Giro d’Italia in streaming e diretta tv in chiaro.

La 12a tappa del Giro d’Italia, la frazione Cesenatico – Cesenatico di 204 Km, di oggi giovedì 15 ottobre 2020, in diretta tv sul canale della rete nazionale Rai 2 a partire dalle ore 11:10.

Il Giro d’Italia in diretta streaming gratis video live anche sul sito internet di Rai TV oppure con i vostri dispositivi (pc, tablet, smartphone e iPhone) grazie all’app di RAI Play scaricabile o visionabile online.

Classifica generale Giro d’Italia 2020.

1) Joao Almeida (Por, Deceuninck-QuickStep) in maglia rosa dopo 43h 41’57” di Corsa Rosa.

2) Wilco Kelderman (Ned, Sunweb) a 34″.

3) Pello Bilbao (Esp, Bahrain-McLaren) a 43″.

4) Domenico Pozzovivo (Ita) a 57″.

5) Vincenzo Nibali (Ita) a 1’01”.

6) Patrick Konrad (Aut) a 1’15”.

7) Jai Hindley (Aus) a 1’19”.

8) Rafal Majka (Pol) a 1’21”.

9) Fausto Masnada (Ita) a 1’36”.

10) Hermann Pernsteiner (Aut) a 1’52”.

Il vincitore dell’ultima tappa corsa ieri, il francese Arnaud Demare, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato:

“È fantastico, la mia quarta vittoria in questo Giro! Ancora una volta un lavoro immenso dei miei compagni di squadra, prima per chiudere sulla fuga e riprendere Sander Armée, poi per lanciarmi alla perfezione in volata. Non posso che ringraziarli”.

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: