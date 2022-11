DIRETTA Stati Uniti-Galles Streaming Gratis Alternativa TV, dove vederla

USA-Galles streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. USA-Galles, match della prima giornata del Gruppo B del mondiale di calcio 2022, si giocherà oggi lunedì 21 novembre alle ore 20 italiane, presso l’impianto dell’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Nello stesso girone fanno parte anche Inghilterra e Iran.

Compreso il 2022, solo il Messico (17) è apparso in più campionati del Mondo rispetto agli Stati Uniti (11) tra le nazioni CONCACAF, con questi ultimi capaci di raggiungere la fase a eliminazione diretta in tre delle ultime quattro partecipazioni (2002, 2010, 2014).. Scopriamo insieme dove faranno vedere USA-Galles streaming gratis e tv.

Le probabili formazioni di USA-Galles streaming

Dopo aver mancato l’edizione 2018, gli Stati Uniti tornano sul palcoscenico della Coppa del Mondo FIFA in Qatar. La qualificazione automatica per le fasi finali è arrivata per il rotto della cuffia: hanno chiuso sopra il Costa Rica solo per differenza reti per aggiudicarsi il loro posto. Ma ora che ce l’hanno fatta, gli Stars and Stripes saranno fiduciosi, considerando il loro precedente buon record ai Mondiali: hanno superato il proprio girone in quattro degli ultimi sette tornei.

Gli uomini di Gregg Berhalter hanno scelto di non disputare un’amichevole di riscaldamento, e arrivano a questo torneo in forma mediocre, dopo non essere riusciti a vincere neanche una delle ultime tre partite internazionali (2 pareggi, 1 sconfitta), segnando solo una volta. Forse affrontare il Galles solleverà il morale, dato che gli Stati Uniti non hanno mai perso uno scontro diretto contro gli avversari di oggi (1 vittoria, 1 pareggio), ma hanno anche un pessimo record recente ai Mondiali contro squadre europee, non essendo riusciti a vincere nessuno degli ultimi nove incontri (4 pareggi, 5 sconfitte).

USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Weah, Ferreira, Pulisic. Ct Berhalter. A disposizione in panchina: Horvath, Johnson, Carter-Vickers, Hills, Moore, Ream, Scally, Yedlin, Acosta, De la Torre, Wright, Roldan, Morris, Reyna, Sargent, Aaronson.

GALLES (3-4-3): Hennessey; Ampadu, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Smith, Williams; Bale, Johnson, James. CT Page. A disposizione in panchina: Ward, Davies, Cabango, Lockyer, Mepham, Gunter, Thomas, Morrell, Levitt, Wilson, Colwill, Moore, Harris.

Arbitro: Al-Jassim (Qatar).

Dove vedere USA-Galles in TV

USA-Galles in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi lunedì 21 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Come guardare USA-Galles Streaming Gratis invece di Rojadirecta Online



USA-Galles streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di USA-Galles live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

USA-Galles Streaming link alternativa a Roja directa Live

Ricordiamo che la partita USA-Galles streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ulteriore alternativa per vedere USA-Galles streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.