Diretta SASSUOLO JUVENTUS Streaming Alternativa a ROJADIRECTA TV: dove vedere Berardi vs CR7 Ronaldo

Tutto pronto per vedere Sassuolo Juventus streaming live alternativo a Rojadirecta Gratis. Si gioca oggi mercoledì 12 maggio 2021 allo stadio MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio nell’Emiliao, con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane.

Partita valevole per la 36a giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-21. Il match vede di fronte il Sassuolo che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 56 punti e la Juventus che invece è al 5° posto in classifica con 69 punti. Il Sassuolo ha ottenuto finora 15 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 58 gol e ne ha subiti 52. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 16 reti. La Juventus ha ottenuto finora 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 67 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristiano Ronaldo con 27 reti.

Dove Vedere Sassuolo Juventus Streaming Gratis e Diretta TV Alternativa a Rojadirecta



Sassuolo Juventus in diretta tv con i canali digitali di DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Pochi minuti dopo la fine della gara, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Sassuolo Juventus sarà disponibile alla visione in live streaming gratis online per gli abbonati grazie all’app di DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Ricordiamo che la partita in streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web.

Ulteriore alternativa per vedere Sassuolo Juventus streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.

Sassuolo Juventus Formazioni: non solo FantaCalcio

De Zerbi ha annunciato che Boga é a disposiizione: facile un suo impiego nel tridente. Caputo fará uno spezzone a gara in corso. A destra Muldur. Nella Juventus Ronaldo e Dybala davanti. Arthur potrebbe sostituire Bentancur in mezzo, Bonucci scalza Chiellini. In porta Buffon.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Ayhan, Chiriches, Rogerio, Toljan, Lopez, Bourabia, Caputo, Djuricic, Haraslin, Oddei, Defrel.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Dybala. All. Pirlo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Ramsey, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, Morata, Felix Correia.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.