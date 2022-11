DIRETTA Qatar-Ecuador Streaming Gratis Alternativa TV, dove vederla

Qatar-Ecuador streaming alternative e opzioni differenti a Rojadirecta TV. Qatar-Ecuador, match di apertura del mondiale di calcio 2022, si giocherà oggi domenica 20 novembre alle ore 17 italiane, presso l’impianto dell’Al Bayt Stadium (Al Khor) per il gruppo A di cui fanno parte anche Olanda e Senegal.

L’Ecuador ha tirato più calci d’angolo degli avversari in sette delle sue ultime otto partite. Il Qatar è l’80esima Nazionale diversa a partecipare alla fase finale di un Mondiale, e la prima ad ospitare il torneo al suo debutto, dopo l’Italia nel lontano 1934. Scopriamo insieme dove faranno vedere Qatar-Ecuador streaming gratis e tv.

Le probabili formazioni di Qatar-Ecuador streaming

Il Qatar è il Paese più piccolo che abbia mai ospitato un Mondiale FIFA, ma è facilmente il più controverso di tutti; le accuse di concussione e corruzione sono emerse sùbito dopo che la FIFA ha concesso nel 2010 il diritto di ospitare la manifestazione, e da allora hanno dovuto affrontare forti pressioni su diverse questioni, inclusi il trattamento dei lavoratori immigrati e le preoccupazioni per le modifiche ambientali.

Con i diritti umani negati e le notizie sugli atteggiamenti e posizioni omofobe del Paese, l’ex presidente della FIFA Sepp Blatter ha ammesso all’inizio di questo mese che assegnare l’organizzazione al Qatar sia stato “un errore”. Qualunque sia la ragione (o il torto), un Mondiale si giocherà tra novembre e dicembre per la prima volta in assoluto, rendendo questa una situazione sconosciuta per tutti e scomoda per molti, per non parlare delle conseguenze che ha avuto, ad esempio in Europa, sullo svolgimento molto serrato di campionati nazionali e competizioni continentali.

Sotto la guida dell’allenatore Félix Sánchez, la Nazionale del Qatar, da lui guidata da cinque anni, ha scelto di mantenere la continuità e si è preparata al proprio debutto ad un Mondiale giocando tante amichevoli quest’anno, con l’attuale sequenza di sei partite da imbattuta (5 vittorie, 1 pareggio — incluse le amichevoli non ufficiali) cominciando con un pareggio degno di nota contro il Cile per 2-2. Si è dimostrata valida anche nei tornei, arrivando terza nella Coppa d’Arabia giocata in casa l’anno scorso, mentre ha anche vinto nel 2019 l’ultima edizione della Coppa d’Asia.

Qatar (5-3-2): Alsheeb; Ro-ro, Salman, Al-Rawi, A.Hassan, Homam; Boudiaf, Hatem, Al-Haydos; Afif, Almoez. Allenatore Sanchez.

Ecuador (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Plata, Ibarra, Valencia. Allenatore Alfaro.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Guardalinee: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati. Assistente VAR: Paolo Valeri.

Dove vedere Qatar-Ecuador in TV

Qatar-Ecuador in tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 17:00 di oggi domenica 20 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Come guardare Qatar-Ecuador Streaming Gratis invece di Rojadirecta Online



Qatar-Ecuador streaming con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Qatar-Ecuador live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Qatar-Ecuador Streaming link alternativa a Roja directa Live

Ricordiamo che la partita Qatar-Ecuador streaming gratis live, offerta attraverso i web links presenti nel sito di Rojadirecta, è considerata illegale e quindi non è possibile collegarsi al sito web. In ogni caso per la vostra connessione a Internet vi consigliamo la sempre ottima soluzione (anche in termini di sicurezza) della VPN.

Ulteriore alternativa per vedere Qatar-Ecuador streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati a trasmettere la partita con questi media Internet.