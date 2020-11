DIRETTA NAPOLI RIJEKA Streaming Video Gratis, dove vedere Live Online

Napoli Rijeka streaming live e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o TV8? Con la città in lutto per la morte di Maradona, il Napoli sfida il Rijeka nella quarta giornata del gruppo F di Europa League. In palio per la squadra di Gattuso ci sono punti preziosi per credere nella qualificazione, con la classifica del raggruppamento che vede Napoli, AZ Alkmaar e Real Sociedad a quota 6 punti in vetta e in piena corsa per l’accesso al turno successivo. Scopri dove vedere Napoli Rijeka streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo oggi in campo allo Stadio Rujevica di Rijeka/Fiume:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. Allenatore Gennaro Gattuso.

Rijeka (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.

Allenatore Simon Rozman.

Arbitro: Halis Özkahya (Turchia).

Vedere Napoli Rijeka Streaming Gratis Link diverso da Rojadirecta.



Napoli Rijeka in diretta streaming con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Video streaming live online quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Rijeka-Napoli non sarà trasmessa in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite), e quindi neanchein streaming sul relativo sito internet.