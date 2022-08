DIRETTA Napoli-Girona Streaming Live Alternativa TV, dove vedere Amichevole Gratis Online

DIRETTA Napoli-Girona Streaming Live invece di Rojadirecta. Napoli-Girona è in programma alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il Napoli chiuderà il trittico spagnolo e il programma delle amichevoli previste nel ritiro di Castel di Sangro con l’ultimo match contro l’Espanyol, in programma per sabato 6 agosto. Di seguito le formazioni e dove vedere Napoli-Girona streaming gratis alternativa a Rojadirecta.

Le formazioni di Napoli-Girona, non solo FantaCalcio



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

Dove vedere Napoli-Girona in Diretta TV alternativa a Rojadirecta

Napoli-Girona da vedere sui canali digitali di Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita sarà acquistabile in in modalità pay per view al costo di 9,99 euro sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi che comincerà alle 17:45. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 18:30 italiane di mercoledì 3 agosto 2022. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Napoli-Girona Streaming Live diverso da Rojadirecta

Napoli-Girona streaming online non sarà quindi disponibile questa volta per gli abbonati a Sky Go. Non sarà visibile in streaming ne con Sky Go o nemmeno con Now TV.

Alternative a Rojadirecta in italiano per Napoli-Girona Streaming Online

La sola alternativa per vedere Napoli-Girona streaming online è la pagina Facebook del Napoli, sempre in Pay per View alla stessa cifra di € 9,99. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Roja Me, Roja Directa En Vivo o RojadirectaTV. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Napoli-Girona su Gazzetta.it che noi preferiamo al posto di molte altre testate giornalistiche sportive.