DIRETTA JUVENTUS ROMA Streaming su Rai Play, come vedere la partita di Coppa Italia

Come vedere Juventus Roma Streaming Gratis Diretta TV (senza usare Rojadirecta). Tutto pronto all’Allianz Stadium di Torino per guardare in diretta streaming Juventus Roma, partita di calcio delle 20:45 di oggi mercoledì 21 gennaio 2020, quarto di finale di Coppa Italia TIM Cup. Nei 16 precedenti in Coppa Italia il bilancio è in assoluto equilibrio con 7 successi per parte e 2 pareggi. In 7 occasioni Juventus e Roma si sono incrociate proprio nei quarti di finale del torneo: 3 volte hanno passato il turno i bianconeri e 4 volte i giallorossi, inclusa quella più recente nel 2014.

Dove Vedere Juventus Roma Streaming Gratis e Diretta TV.

Juventus Roma in diretta tv in chiaro con Rai 1 e con la disponibilità della diretta streaming video della partita via internet gratis per tutti con

Formazioni Juventus Roma: non solo FantaCalcio.

l’app. Il match si può vedere via app per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

Roma (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, G Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Lo Pellegrini, Kluivert; Kalinic. Allenatore Paulo Fonseca.

Ulteriore alternativa per vedere Juventus Roma streaming potrebbe essere quella estrema di Video YouTube e/o Facebook Live però al momento crediamo non ci siano canali ufficiali autorizzati (a parte quelli della Rai) a trasmettere la partita con questi media internet.