DIRETTA Juventus-Atletico Madrid Streaming Live Alternativa TV, dove vedere Amichevole Online Gratis

Ultimo test amichevole per la Vecchia Signora sotto la guida di Allegri prima dell'inizio del campionato di calcio di Serie A 2022/23 prevista per ferragosto contro il Sassuolo. Oggi alle 18 al Training Center Continassa si gioca Juve-Atletico.

Di seguito le formazioni in campo oggi domenica 7 agosto 2022.

Le formazioni di Juventus-Atletico Madrid, non solo FantaCalcio



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Pellegrini, Rabiot, Rovella, Soulé, Compagnon, Da Graca.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo; Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar; Joao Felix, Morata. Allenatore Simeone.

A disposizione in panchina: Grbic, Wass, Witsel, Hermoso, Saul, Griezmann, De Paul, Cunha, Correa, Diez, Martin.

Dove vedere Juventus-Atletico Madrid in Diretta TV

Juventus-Atletico Madrid da vedere in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite). La telecronaca è stata affidata a Dario Mastroianni. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Juventus-Atletico Madrid Streaming Live

Juventus-Atletico Madrid streaming online per gli abbonati su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per Juventus-Atletico Madrid Streaming Online

Non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Atletico Madrid streaming online. La legge italiana vieta la visione su siti illegali. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta testuale di Juventus-Atletico Madrid su Gazzetta.it.