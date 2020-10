DIRETTA ATALANTA AJAX Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta, dove vederla in Video Live

Atalanta Ajax streaming e diretta video a partire dalle ore 21:00 di oggi con i servizi digitali: su Sky o in chiaro su Canale 5? Match valido per la 2a giornata del Girone D della Fase a Gironi di Champions League. L’Atalanta ha segnato 21 gol nelle 10 partite di UEFA Champions League, con una media di 2,1 gol a partita. Duván Zapata è stato coinvolto in tre gol nelle ultime due partite di UEFA Champions League (due gol, un assist). Dopo aver segnato sei gol nelle prime otto partite di UEFA Champions League (3 assist), Dusan Tadic dell’Ajax non è riuscito a segnare in nessuna delle sue ultime 11 partite della competizione (4 assist). Scopri dove vedere Atalanta Ajax streaming gratis.

Le formazioni che probabilmente vedremo in campo oggi:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Muriel; D Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Lisandro Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Neres, L Traoré, Tadic.

Allenatore Erik Ten Hag.

Atalanta Ajax in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

Grazie a Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it), potrai vedere la diretta streaming video della partita via internet (gratis per gli abbonati).

