Come funziona il Bonus Elettrodomestici 2025: le regole per avere il codice numerico che cambia la tua casa

Cosa fare e come ottenere il bonus elettrodomestici 2025? Tutto quello che c’è da sapere per ottenere lo sconto.

Il bonus elettrodomestici 2025 è ormai realtà ma esiste una procedura da dover eseguire per poter ottenere lo scontro al momento dell’acquisto. Come fa sapere Il sole 24 ore, il bonus verrà erogato sotto forma di voucher che dovrà essere presentato dal beneficiario direttamente al punto vendita in cui si acquista l’elettrodomestico.

Per ottenerlo, naturalmente, bisogna fare domanda e la quota cambia in base alle condizioni economiche. E’ previsto, infatti, uno sconto di 100 euro che, però, può arrivare a 200 euro presentando un Isee che rispetta i requisiti economici previsti dal bando.

Tutto quello che c’è da sapere sul bonus elettrodomestici 2025

Oltre a tutti i bonus comunicali che è possibile richiedere, l’ultima legge di bilancio prevede anche la possibilità di poter usufruire del bonus elettrodomestici 2025 ovvero uno sconto pari al 30% del prezzo di vendita per la sostituzione di apparecchi per la casa, da lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga a frigoriferi, forni, piani cottura, cappe d’aerazione e lavastoviglie.

Non rientrano nel bonus, invece, i piccoli elettrodomestici come ferro da stiro, aspirapolvere, scopa elettrice, frullatore, friggitrice ad aria e così via.

Esistono due condizioni, tuttavia, per poter ottenere il bonus: l’apparecchio che si vuole acquistare dev’essere stato prodotto in un Paese dell’Unione Europea e deve rispettare alcuni standard di efficienza energetica. Secondo il decreto, rientrano nel bonus i seguenti elettrodomestici:

lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A;

forni almeno di classe A;

cappe da cucina almeno di classe B;

lavastoviglie di classe non inferiore alla C;

asciugabiancheria almeno di classe C;

frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla D;

piani cottura conformi ai limiti del Regolamento Ue 2019/2016

La cifra del bonus può variare da 100 euro fino ad un massimo di 200 euro per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

La domanda dev’essere inviata sulla piattaforma digitale PagoPa collegata alla banca dati dell’Inps. Qualora si abbiano tutti i requisiti per poter ottenere l’agevolazione economica, sarà rilasciato un codice alfanumerico associato al codice fiscale del beneficiario dove è esplicitato l’importo massimo ottenibile.

In fase di acquisto, il voucher ottenuto dovrà essere presentato al venditore il quale controllerà se potrà essere applicato all’elettrodomestico scelto. Una volta accettato il voucher, il venditore, esauriti i termine per il diritto di recesso, maturerà i requisiti per ottenere il rimborso dello sconto applicato. Anche in questo caso, la procedura la documentazione necessaria dev’essere presentata sulla piattaforma digitale.