Barbara D’Urso infiamma Ballando a poche settimane dall’inizio: “Io trash? Etichetta che mi hanno appiccicato”

Barbara D’Urso rifiuta l’etichetta “trash” data ai suoi programmi e, prima del debutto a Ballando con le stelle, si lascia andare a dichiarazioni importanti.

Barbara D’Urso, prima di debuttare sulla pista di Ballando con le stelle 2025, si sta togliendo qualche sassolino dalle scarpe in vista di un ritorno in tv attesissimo dal pubblico. A distanza di due anni dal suo addio a Mediaset, infatti, la conduttrice è pronta a riconquistare il pubblico che, in questo periodo, ha continuato a seguirla sui social.

Dopo aver rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato di essere consapevole di avere tante persone che la amano ma di sapere che c’è gente anche che aspetta un suo errore, la D’Urso ha partecipato ad un evento in cui ha respinto l’etichetta “trash” data ai suoi programmi.

Barbara D’Urso: tutta la verità sull’etichetta trash data ai suoi programmi

Durante l’evento de Il Corriere della sera, Il Tempo Delle Donne, Barbara D’Urso ha ripercorso quella che è stata, finora, la sua carriera respingendo l’etichetta “trash” che spesso è stata data alle sue trasmissioni. «L’etichetta del trash? Non mi sembra che mi appartiene e non appartiene ad altre cose, che non vedo ma mi raccontano», ha sottolineato la conduttrice come riporta la pagina X Cinguettarai.

Parlando sempre di trash, come riporta Biccy, la D’Urso ha anche lanciato una frecciatina: “Qualcuno ha deciso di darmi questa etichetta di trash e me l’ha appiccicata…Ma bisogna capire se è stata appiccicata a me o alle cose che io facevo, senza specificare perché le facevo e in accordo con chi…”.

Tra tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2025, la D’Urso è sicuramente la più attesa ma la conduttrice sottolinea come le luci, a Ballando, «saranno uguali per tutti. Altri hanno preso le mie luci esagerandole ancora di più».

A volere ad ogni costo Barbara nel cast è stata sicuramente Milly Carlucci che, come ha svelato la D’Urso nel corso di un’intervista al Corriere, la cercava da diverso tempo. Tornando sul suo rapporto con la Carlucci, durante Il tempo delle donne, l’ex conduttrice Mediaset ha aggiunto: «Milly è stupenda. Ieri ho detto che per me Milly è la Barbara D’Urso della Rai, nel senso che guarda tutti i dettagli, protegge tutti quanti. Io la ammiro moltissimo, mi incoraggia, mi dice “Barbara, non ti stancare. Vai a casa a riposare”».

Barbara D’Urso: «L’etichetta del trash? Non mi sembra che mi appartiene e non appartiene ad altre cose, che non vedo ma mi raccontano». Le luci a #BallandoConLeStelle «saranno uguali per tutti. Altri hanno preso le mie luci esagerandole ancora di più» (Da Il Tempo delle Donne) pic.twitter.com/fIvvi1N7AM — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 13, 2025

Barbara D’Urso: «Milly è stupenda. Ieri ho detto che per me Milly è la Barbara D'Urso della Rai, nel senso che guarda tutti i dettagli, protegge tutti quanti. Io la ammiro moltissimo, mi incoraggia, mi dice "Barbara, non ti stancare. Vai a casa a riposare"»#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/FYYZxgNtAw — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 13, 2025

Insomma, a Ballando, la D’Urso ha trovato un ambiente sereno e amichevole dove si sta allenando quotidianamente per scendere in pista super preparata il 27 settembre 2025, giorno della prima puntata.