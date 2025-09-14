“Tanti mi amano ma…”, le parole durissime di Barbara D’Urso prima di Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso si lascia andare a dichiarazioni inaspettata prima del debutto sulla pista di Ballando con le stelle come concorrente.

Tutto pronto per il gran debutto di Barbara D’Urso sulla pista di Ballando con le stelle 2025 che aprirà ufficialmente i battenti sabato 27 settembre, in prima serata su Raiuno. Gli occhi di tutti saranno puntati proprio sulla D’Urso che ha cominciato la durissima preparazione con il maestro Pasquale La Rocca con cui è pronta a stupire pubblico e giuria.

Ballando con le stelle arriva nella vita di Barbara a distanza di due anni dal suo divorzio da Mediaset in seguito al quale la conduttrice si è dedicata ad altri progetti limitandosi ad apparire in tv in due sole occasioni, sempre su Raiuno: come ospite di Mara Venier a Domenica In e come ballerina per una notte a Ballando con le stelle.

Con una carriera importante alle spalle, tanti successo e un affetto smisurato da parte del pubblico, la D’Urso è pronta ad affrontare con entusiasmo anche tale avventura consapevole, però, che qualcuno aspetta un suo passo falso come ha dichiarato lei stessa al Corriere della Sera.

Barbara D’Urso, confessione prima di Ballando con le stelle: chi aspetta un passo falso

Nonostante l’ansia, Barbara D’Urso non ha paura di affrontare l’ennesima sfida della sua vita professionale ed esattamente come accaduto in altri occasioni è pronta ad affrontarla a testa alta. A renderla particolarmente felice è la possibilità di poter salutare quel pubblico che le ha sempre dimostrato affetto e supporto e che non abbraccia da due anni.

Una sfida che ha accettato dopo aver ricevuto un lungo corteggiamento da Milly Carlucci che ha fatto di tutto per convincerla: «Milly è stata straordinaria, bravissima nel convincermi. La considero la Barbara d’Urso della Rai, una maniaca in cerca della perfezione, esattamente come me. È stata molto accogliente… lo è con tutti. Forse capisce cosa significhi per chi fa il nostro mestiere affidarsi. Mi cercava da moltissimo tempo, ma adesso sentivo che era arrivato il momento giusto», ha spiegato la D’Urso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Allontanati i dubbi, Barbara ha deciso di accettare l’offerta di Milly Carlucci «per vari motivi. Innanzitutto perché vorrei trasferire alla gente che quando, a qualunque età, tu cadi o ti fanno cadere, bisogna sempre avere il coraggio di ripartire, anche con umiltà. E poi c’è un altro motivo: sono felice di tornare in tv perché ho finalmente la possibilità di rivedere il pubblico che non ho neanche potuto salutare due anni fa. So che c’è una fetta di persone che aspetta: voglio riconnettermi con loro e Ballando è una bellissima possibilità».

Consapevole di essere molto amata, Barbara, tuttavia, sa che «che ci sono tante persone che attendono un mio errore di qualunque tipo, quindi sento moltissimo la pressione», conclude la conduttrice il cui futuro potrebbe essere in Rai anche dopo Ballando con le stelle.