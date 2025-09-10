Altri 500 euro di bonus per le famiglie: come averli subito senza impazzire con mille moduli

Buone notizie per le famiglie che hanno la possibilità di ricevere 500 euro di bonus: tutti i requisiti e come ottenere l’aiuto economico.

Con l’arrivo di settembre, le famiglie si ritrovano a dover affrontare una serie di spese extra. Oltre alle varie bollette da pagare e alla spesa alimentare, ogni famiglia deve sostenere una spesa varia per il ritorno a scuola dei propri figli. L’acquisto di libri ma anche di tutto il materiale di cancelleria comporta una spesa ingente che grava sul bilancio familiare e che non tutti riescono a sostenere.

Per questo motivo, è fondamentale l’aiuto economico che le famiglie ricevono per l’acquisto non solo dei libri ma di tutto ciò che serve per il mantenimento di un figlio. A settembre, così, oltre al bonus elettrodomestici, è possibile chiedere anche un bonus da 500 euro.

Bonus famiglie da 500 euro: requisiti e procedura per ottenere l’aiuto economico

Se per l’acquisto dei libri è necessario fare domanda per ottenere il contributo economico che varia da regione a regione, per la spesa alimentare si può ottenere un contributo alimentare di 500 euro. Nota come Carta dedicata a te, dopo il successo dello scorso anno, torna anche nel 2025 ed è destinata a tutte le famiglie con difficoltà economiche che possono utilizzarla per l’acquisto di generi alimentari.

La Carta dedicata a te 2025 è una carta prepagata Postepay, ricaricata direttamente da Poste Italiane con un importo di 500 euro e che le famiglie possono utilizzare per l’acquisto di pane, pasta, riso, farina, carne, pesce, uova, prodotti da forno, alimenti per l’infanzia (come omogeneizzati).

Il contributo economico, tuttavia, non può essere utilizzato per acquistare alcolici, prodotti per l’igiene della casa o personale, alimenti per animali e abbigliamento.

Per ottenere la Carta Dedicata a te 2025 non occorre presentare alcuna domanda specifica ma è necessario avere un Isee con un importo non alto. Nello specifico, è destinata ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro oppure ISEE fino a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli a carico.

Chi ha ricevuto il contributo economico nel 2024, riceverà sulla stessa carta i 500 euro da utilizzare nei prossimi mesi. Ad indicare i beneficiari è l’Inps che, entro l’11 settembre 2025, trasmette la lista ai vari Comuni. E’ possibile verificare la propria presenza nelle liste consultando il sito del proprio Comune e l’accredito dovrebbe arrivare entro la prima decade di ottobre.

Per non perdere il beneficio, tuttavia, è importante effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2025 e l’ultimo entro il 28 febbraio 2026.