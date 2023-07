Alcaraz-Djokovic Streaming Tennis Live: dove vedere la Finale di Wimbledon 2023 da Londra

DIRETTA ALCARAZ DJOKOVIC STREAMING SKY. Questa domenica si definirà uno dei più importanti tornei di tennis nel ramo maschile con due dei tennisti più importanti di oggi. Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz cercherà la gloria contro il numero 2 Novak Djokovic, che cercherà di continuare a scrivere la storia nella finale di Wimbledon.

Come arrivano a questo importante appuntamento?

Nole è a un passo dal diventare il vincitore più titolato dei Grand Slam, superando Rafa Nadal e, nel frattempo, pareggiando Roger Federer come vincitore più titolato di questo torneo britannico. Dei sei incontri disputati dal serbo in questo torneo, solo in due ha dovuto arrivare ai quattro set, contro il polacco Hurkacz negli ottavi di finale e contro il russo Rublev nei quarti di finale.

In semifinale ha eliminato l’italiano Jannik Sinner. Djokovic ha affermato di essere rimasto impressionato dalle prestazioni dello spagnolo e che questa è una finale che tutti volevano, anche lui stesso, quindi si aspetta che lo spettacolo sia all’altezza delle aspettative.

Così Djokovic: “Questa è la finale più attesa da tutti fin dall’inizio del torneo, anche da me. È molto giovane, ma incredibilmente costante, anche sull’erba, cosa che non penso molte persone si aspettassero perché sembra che il suo stile si adatti meglio alla terra battuta e a campi più lenti, ma è riuscito a rispondere a ogni sfida che gli si è presentata”.

Mentre il murciano di 20 anni continua a crescere a passi da gigante e cercherà di prendersi la rivincita contro Novak, si è preparato bene fisicamente per cercare di conquistare il suo primo titolo a Wimbledon. Come il suo avversario, Alcaraz ha avuto solo due partite di quattro set contro Nicolás Jarry e Berrettini, ricordando che nella semifinale non ha avuto problemi a sconfiggere Medvedev con parziali identici di 6-3 in tre set.

Non si sa quanti incontri disputeranno questi due atleti, ma sono già due le partite in cui si sono affrontati e hanno ottenuto vittorie. A Madrid il giocatore di casa ha vinto, ma qualche mese fa “Nole” si è preso la rivincita e lo ha eliminato dalla finale di Roland Garros.

Alcaraz Djokovic Streaming Tennis, dove vederla Live Gratis da Wimbledon Londra

Da Wimbledon Londra, le immagini della finale di tennis Alcaraz Djokovic in diretta live con Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo).

Video streaming gratis con l’app SkyGo (per gli abbonati) da usare con tutti i tipi di media hi-tech, dal computer ai dispositivi mobili. Now TV per tutti, a pagamento. Alternative? Prova cercare con Google o Bing la frase “Alcaraz Djokovic Streaming Tennis” sperando possa essere fortunato. “Roja Directa” non è autorizzata a mostrare le immagini della Finale di Wimbledon.