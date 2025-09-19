Uomini e Donne, perché Ernesto non torna in tv: “Ho rischiato di morire”

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, Ernesto Russo, racconta perché non torna in tv e il difficile momento attraversato.

Ernesto Russo è stato un cavaliere del trono over di Uomini e Donne e, dopo una prima esperienza, è tornato in trasmissione durante il trono di Ida Platano. Dopo qualche esterna, tuttavia, ha fatto un passo indietro preferendo accomodarsi nuovamente nel parterre over. Come cavaliere, è uscito con diverse dame ma non ha trovato l’amore.

Ad un certo punto del suo percorso, ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione continuando, tuttavia, a mantenere un filo diretto con il pubblico attraverso i social. Ad oggi, alla vigilia di una nuova stagione, Ernesto ha deciso di aprire il suo cuore e, in una lunga intervista durante la quale ha parlato anche di Uomini e Donne, ha svelato di aver vissuto un dramma.

Il dramma di Ernesto Russo: la scoperta della malattia e il ricordo di Uomini e Donne

Lo scorso marzo, Ernesto Russo ha scoperto di essere diabetico in seguito ad un malore a causa del quale ha rischiato la vita. “A marzo ho avuto un mancamento, un mio amico mi ha portato a fare una visita. Avevo la glicemia a 600, stavo per andare in coma. Stavo per morire”, ha raccontato l’ex cavaliere ai microfoni di Fanpage.

Scoprire di essere diabetico ha cambiato totalmente le abitudini di Ernesto che, per ben 8 anni, ha vissuto all’estero seguendo un’alimentazione cambiata. Oggi, invece, sta attento a tutto e non dimenticare mai l’insulina.

“Faccio quattro punture di insulina al giorno, è una schiavitù. Devo portare i medicinali sempre con me. Venerdì scorso mi hanno messo un macchinario sul braccio per monitorare la glicemia”, ha raccontato ancora Ernesto che, a causa della malattia, ha dovuto rifiutare di partecipare al Grande Fratello che gli ha inviato un messaggio a giugno che, però, lui ha visto un mese dopo. Ad oggi, tuttavia, l’ex cavaliere ritiene che non sia il posto giusto per la sua salute.

Ricordando il periodo trascorso a Uomini e donne, inoltre, ha ribadito di essere sempre stato se stesso e di aver detto tutto ciò che pensava. Ad oggi, però, se lo richiamassero, non tornerebbe in trasmissione.

“Ho fatto la mia esperienza, sono stato amato e odiato perché sono imprevedibile. Non prendo in giro nessuno”, ha spiegato l’ex cavaliere che, oggi, è felicemente fidanzato avendo trovato l’amore fuori dal programma e avendo la giornata impegnata essendo il titolare di un locale take away di pesce, insieme a un amico e socio.