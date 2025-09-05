Uomini e Donne, Gianni Sperti rompe il silenzio e conferma: “Con chi ho litigato nel programma”

Gianni Sperti rompe il silenzio e per la prima volta svela con chi ha litigato a Uomini e Donne.

Gianni Sperti, insieme a Tina Cipollari, è l’opinionista storico di Uomini e Donne. Schietto e diretto, esattamente come la collega, non ha peli sulla lingua e spesso le sue parole danno vita a discussioni, anche abbastanza accese. Nel corso delle varie stagioni del dating show di canale 5, Sperti ha creato rapporti importanti come l’amicizia con Ida Platano ma ha anche discusso con diversi protagonisti della trasmissioni.

Gianni, in particolare, si è scontrato diverse volte con le dame e i cavalieri del trono over e nel corso delle varie litigate non sono mancate parole pesanti. Proprio del rapporto con Ida, ma anche delle litigate di cui è stato protagonista negli anni, ha parlato Sperti in una lunga intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Gianni Sperti: l’amicizia con Ida Platano e con chi non parla a Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne, in tv, partirà ufficialmente lunedì 22 settembre ma le registrazioni sono già cominciate con la presentazione dei tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania. In merito al trono classico, Gianni, sulle pagine del magazine ufficiale della trasmissione, ha spiegato di augurarsi dei troni emozionanti e appassionanti come quelli di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri nella scorsa stagione.

Tornando, tuttavia, al suo ruolo e ai vari scontri, l’opinionista ha dichiarato: “Con alcuni non ho avuto un buon rapporto evito di avvicinarmi o parlarci, per coerenza, per rispetto del programma e di chi ci segue…”. Ci sono, tuttavia, anche ex protagonisti con cui, ancora oggi, ha un ottimo rapporto.

“Alcuni con cui ho un buon rapporto, come Ida Platano, Luca Salatino (è andato all’inaugurazione del ristorante di Salatino insieme alla Platano e Tina Cipollari, ndr)…Con loro c’è affetto sincero che va oltre la trasmissione…”, ha aggiunto.

Nel corso degli anni, nel parterre del trono over, sono passati tanti cavalieri e tante dame, ma tra tutti, chi l’ha colpito di più? “Negli ultimi anni mi ha colpito Sabrina: percepisco il suo enorme desiderio d’amore, e le sue lacrime mi toccano…”, ha dichiarato l’opinionista che, nella scorsa stagione, ha spesso difeso Sabrina Zago che ha dovuto metabolizzare la fine delle frequentazioni con Gabriele che ha poi lasciato la trasmissione con Tiziana, con Giuseppe Molonia e Guido Ricci che hanno salutato tutti lasciando lo studio rispettivamente con Rosanna Siino e Gloria Nicoletti anche se oggi le storie sono terminate.