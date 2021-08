Terremoto Amatrice, 5 anni dopo: “Onore vittime è ricostruire”

Il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, con il terremoto di Amatrice di magnitudo 6 è iniziata una delle più importanti sequenze sismiche che ha colpito il territorio nazionale in questo secolo. La sequenza, detta “di Amatrice-Norcia-Visso” per l’estensione territoriale delle faglie attivate in quella notte, è stata particolarmente funesta, coinvolgendo un’area di circa 8000 km quadrati, 140 Comuni e circa 600 mila persone.

Alla vigilia del 5° anniversario del terremoto che devastò Amatrice e colpì violentemente il Centro Italia, il commissario per la ricostruzione Legnini dice: “Il modo migliore per onorare le vittime e mostrare rispetto per i famigliari è ricostruire, garantendo la sicurezza di edifici e territori”. Quasi 21mila domande di contributi per ricostruire, su circa 80mila immobili danneggiati (oltre metà accolte). I centri colpiti saranno ricostruiti “dov’erano, ma non com’erano” e con la massima vigilanza su infiltrazioni mafiose.