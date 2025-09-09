Temptation Island, svolta prima dello speciale: uno dei concorrenti si è già rifidanzato

Prima dello speciale di Temptation Island 2025, arriva una clamorosa indiscrezione su uno dei concorrenti uscito single dal programma.

Temptation Island 2025 è stato il fenomeno televisivo dell’estate che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Ogni settimana, le varie coppie protagoniste hanno regalato emozioni e colpi di scena: c’è chi ha deciso di sposarsi come Antonio e Valentina; chi è uscito insieme dal villaggio per poi dirsi addio un mese dopo come Lucia e Rosario; chi, dopo aver chiuso la storia, ha scoperto di aspettare un bambino dando, così, alla relazione una nuova possibilità come Sonia e Simone e chi ha deciso di lasciarsi definitivamente come Valerio e Sarah, Denise e Marco, Maria Concetta e Angelo.

Ogni coppia ha entusiasmato il pubblico per motivi diversi ed è per questo motivo che Mediaset ha deciso di dedicate ancora una prima serata al programma con uno speciale che sarà condotto sempre da Filippo Bisciglia e che andrà in onda, su canale 5, lunedì 15 settembre. In attesa di scoprire le ultime novità, c’è già una clamorosa indiscrezione.

Temptation Island 2025: chi è il concorrente che si è rifidanzato subito

Tra le coppie meno chiacchierate sui social c’è sicuramente quella di Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri. I due si sono lasciati dopo che Maria Concetta ha visto degli atteggiamenti inequivocabili di lui con una tentatrice. Durante il falò di confronto, Maria Concetta non ha assolutamente perdonato Angelo mettendo un punto definitivo alla loro storia. Una decisione che è stata poi confermata un mese dopo quando si sono ripresentati davanti alle telecamere di Temptation Island.

A distanza di mesi dall’avventura a Temptation Island, Angelo e Maria Concetta tornano ad essere i protagonisti di una segnalazione, ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano, secondo cui lui avrebbe un’altra fidanzata.

“Angelo di Temptation Island sta con una ragazza da due mesi, già durante il mese dopo e prima aveva flirt con lei… ma adesso stanno insieme ma non escono allo scoperto perché lei fini ad un mese fa era fidanzata, ha lasciato il suo fidanzato per Angelo e sicuramente l’ha pure tradito dato che è più di due mesi che si sentono”, si legge nel messaggio pubblicato su Instagram dall’esperta di gossip.

“E menomale che doveva riconquistarla Maria Concetta. Poverina, fino a 10 giorni fa l’ho vista ad una serata caraibica che piangeva”, si legge ancora nella segnalazione. Nello speciale di Temptation Island, qualora la segnalazione dovesse rivelarsi vera, Angelo presenterà ufficialmente la sua nuova fidanzata?