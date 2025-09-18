“Squalificato per una bestemmia mai pronunciata”, la confessione dell’ex gieffino. La verità dopo mesi

Ex gieffino svela la propria verità sulla squalifica per bestemmia che non sarebbe mai stata pronunciata: le sue parole.

Il Grande Fratello sta per tornare con un’edizione tutta nuova ma, in attesa di conoscere i nuovi inquilini della casa più famosa d’Italia, a far discutere sono gli ex concorrenti. Sono tante le edizioni, finora realizzate, del Grande Fratello e, nel corso degli anni, ci sono stati tanti concorrenti squalificati.

I motivi che hanno portato alle varie squalifiche sono diversi ma alcuni ex concorrenti hanno dovuto abbandonare la casa dopo aver pronunciato una bestemmia. In alcuni casi, la bestemmia è stata evidente e la squalifica inevitabile mentre in alcuni casi, la squalifica è arrivata anche se la squalifica non era così evidente. Oggi, a raccontare la propria versione sulla squalifica ricevuta è proprio un ex gieffino.

Ex gieffino squalificato per bestemmia: dopo anni, arriva la sua versione dei fatti

Tra i concorrenti del passato che hanno lasciato un segno c’è sicuramente Stefano Bettarini che ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip e alla quinta edizione, quella vinta da Tommaso Zorzi. Se, durante la prima edizione, l’avventura di Bettarini durò fino in fondo, lo stesso non accadde durante la seconda partecipazione.

Tornato nella casa più spiata d’Italia, infatti, Bettarini fu squalificato per bestemmia. Una decisione, quella degli autori del Grande Fratello che lasciò l’amaro in bocca all’ex marito di Simona Ventura che, sull’argomento, è tornato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Avevo bisogno di staccare dopo la separazione. Nel 2005 andai tre mesi in Africa con ‘La Talpa’. Ho chiuso nel 2020 dopo il GF Vip. Lì fui squalificato per una bestemmia mai pronunciata. Dissi ‘porca madosca’. In realtà le mie ex fecero pressione per farmi fuori perché avevano paura dicessi qualcosa. Non l’avrei mai fatto”, le parole di Bettarini alla Gazzetta.

Nell’ultima edizione, nessun concorrente è stato squalificato nonostante alcuni atteggiamenti sopra le righe da parte dei vari inquilini. Con Simona Ventura alla conduzione, invece, il regolamento tornerà ad essere ferreo.

I concorrenti dovranno tenere un comportamento esemplare, evitando atteggiamenti discutibili che potrebbero dare cattivi esempi al pubblico e, di fronte a comportamenti non conformi, scatterà la squalifica con il concorrente espulso che non potrà neanche presenziare in studio.

Insomma, con la conduzione di Simona Ventura, il Grande Fratello torna ufficialmente al passato non solo per la presenza di concorrenti nip, ma anche per le regole ferree e la possibilità di votare per i propri beniamini solo con gli sms.