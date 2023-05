Software aziendale: alcuni consigli per scegliere il migliore

Un’azienda che voglia davvero dirsi competitiva sul mercato, oggi necessita di un solido e stabile assetto digitale. È questo il leitmotiv che da ormai qualche lustro sentiamo ripetere ogni giorno nei principali meeting dedicati a crescita economica e collaborazione tra enti pubblici e privati.

Già, perché un’azienda che oggi voglia imporsi nel proprio settore deve necessariamente avere ben presente come sia strutturato l’ambiente digitale nel quale vuole imporsi, andando a puntare sì sull’utilizzo di dispositivi all’avanguardia, ma anche su una fitta corrispondenza di software pensati per rispondere ad esigenze specifiche.

Riguardo a questo secondo aspetto, c’è da dire che molti attori economici potrebbero certamente fare meglio. Se infatti la speranza che la pubblica amministrazione riesca effettivamente a svecchiare i propri sistemi macchinosi di gestione è sempre più o meno vana, c’è da dire che recentemente le aziende private hanno sicuramente saputo fare di meglio.

Giorno dopo giorno, sono sempre di più gli imprenditori che scelgono di contattare un’azienda specializzata in consulenza software capace di proporre soluzioni come gestionali e CRM, in assoluto tra i programmi informatici più utili per ottimizzare un business e vederlo crescere rapidamente. Ma di che cosa si tratta esattamente? Quali sono i software che ogni azienda (piccola, media o grande che sia) dovrebbe installare nei propri uffici? La risposta a questa domanda potrebbe sembrare più interessante del previsto.

Principali tipologie di software aziendali

Tra le soluzioni più gettonate per rendere efficiente una azienda che voglia innovare il proprio assetto amministrativo e produttivo, troviamo principalmente tre diversi tipi di software:

– Software gestionale personalizzato, il vero e proprio “sistema nervoso” dell’azienda installato su tutti i PC di dirigenti e dipendenti. Tramite l’uso di questo strumento, che potrà essere sviluppato su misura in base alle esigenze di ogni reparto, tutti i membri del team potranno facilmente dialogare fra loro, raccogliere dati, firmare documenti e gestire in autonomia inventari, archivi, e tutto ciò che risulta importante per implementare i servizi offerti ai clienti;

– CRM, ovvero un software pensato per gestire tutti i rapporti con i clienti. Con l’utilizzo di questo programma, i commerciali e gli addetti al customer service avranno sempre di fronte agli occhi pianificazione appuntamentii, profili e prospect dei clienti, analisi dei dati, creazione di campagne marketing ad hoc e tanto altro ancora;

– Software per fatturazione e archiviazione, indispensabili per gestire in totale autonomia tutti glia spetti legati a pagamenti, fornitori, fatture elettroniche e firme digitali. Si tratta di un alleato fondamentale per tutti quegli imprenditori che desiderano condurre la propria attività in completa sicurezza e nel totale rispetto della legge, senza doversi affidare a terzi per la contabilità.

Come trovare il software più adatto?

Per usufruire di tutti i vantaggi sopra elencati, il consiglio è di impostare un vero e proprio piano di transizione digitale dell’attività, andando ad analizzare con cura quali sono i reparti o i settori del negozio o dell’azienda che necessitano di snellire le procedure quotidiane.

Dopo una prima fase di analisi poi, è sempre bene effettuare un primo incontro di consulenza software con un’azienda che proponga questo tipo di servizi, meglio se presente sul territorio e nel settore da diversi anni.

Così facendo, è possibile descrivere a fondo l’attività e ricevere i migliori consigli specialistici circa l’uso dei software più adatti, andando ad abbattere i costi inutili e creando ex novo un nuovo assetto digitale destinato ad accrescere il business sin dai primi mesi successivi all’implementazione.