Se lavi questi oggetti in lavatrice, la danneggi irreparabilmente

Non mettere mai questi oggetti in lavatrice, non puoi lavarli così; finirai soltanto per danneggiare la lavatrice.

Nel momento di pulire il bagno, nasce spesso il dubbio su come trattare al meglio l’accessorio indispensabile come il tappetino da bagno.

Molti tendono a inserirlo direttamente in lavatrice, ma questa pratica nasconde rischi seri che possono compromettere irreparabilmente il funzionamento dell’elettrodomestico.

Il rischio nascosto dietro il lavaggio in lavatrice dei tappetini da bagno

Secondo Scott Flint, tecnico con oltre trent’anni di esperienza nella riparazione di elettrodomestici, l’abitudine di lavare i tappetini da bagno in lavatrice può causare danni gravissimi, soprattutto alle lavatrici a carica frontale moderne. “Ho assistito a numerosi casi di guasti irreversibili dovuti proprio a questa pratica”, spiega Flint. Il problema principale è il peso che i tappetini assumono una volta bagnati: assorbono grandi quantità d’acqua, diventando estremamente pesanti.

Considerando che molte lavatrici di ultima generazione raggiungono una velocità di centrifuga di 1.200 giri al minuto, la forza generata sul meccanismo interno è notevole. Quando questa potenza si combina con il peso eccessivo di un tappetino zuppo, il rischio di danni strutturali aumenta esponenzialmente. Lavare i tappetini in lavatrice può provocare diversi tipi di guasti, con riparazioni spesso molto costose:

Danni al motore di scarico : le fibre dei tappetini possono staccarsi e ostruire il sistema di drenaggio, compromettendo il corretto deflusso dell’acqua. Il costo medio per riparare questo danno si aggira intorno ai 240 euro.

: le fibre dei tappetini possono staccarsi e ostruire il sistema di drenaggio, compromettendo il corretto deflusso dell’acqua. Il costo medio per riparare questo danno si aggira intorno ai 240 euro. Rottura del cuscinetto del cestello : essenziale per la rotazione del cestello, questo componente è tra i primi a cedere sotto il peso eccessivo di un tappetino bagnato. La riparazione può arrivare a costare circa 500 euro.

: essenziale per la rotazione del cestello, questo componente è tra i primi a cedere sotto il peso eccessivo di un tappetino bagnato. La riparazione può arrivare a costare circa 500 euro. Rottura della staffa del ragno: elemento cruciale per il sostegno del meccanismo di rotazione, spesso si spezza a causa del sovraccarico indotto dal tappetino. Anche in questo caso, la spesa per la riparazione può superare i 500 euro.

Un campanello d’allarme da non sottovalutare è la presenza di un rumore forte e sordo durante la centrifuga ad alte velocità, che potrebbe indicare un’usura del cuscinetto posteriore. Anche se la lavatrice sembra continuare a funzionare, è solo questione di tempo prima che si verifichi un guasto definitivo. Per evitare inconvenienti costosi e preservare la salute della lavatrice, è consigliabile adottare metodi alternativi più sicuri e rispettosi dell’ambiente:

Lavanderia a gettoni: utilizzare macchinari industriali progettati per gestire carichi pesanti rappresenta una scelta efficace, soprattutto per tappetini grandi o molto assorbenti. Lavaggio a mano: una soluzione tradizionale che consente di pulire i tappetini senza rischiare danni agli elettrodomestici, mantenendo comunque un buon livello di igiene. Tappetini in legno: rappresentano un’opzione innovativa e “più sicura”, in quanto si asciugano rapidamente e riducono il rischio di accumulo di umidità e sporco, un aspetto positivo sia per la manutenzione sia per l’ambiente.

L’attenzione nella scelta dei materiali utilizzati quotidianamente può rivelarsi determinante per la durata degli elettrodomestici. Optare per soluzioni ecologiche e meno dannose contribuisce non solo a prolungare la vita utile della lavatrice, ma anche a promuovere una gestione domestica più sostenibile e consapevole.