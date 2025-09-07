Sanremo, primo clamoroso “no” per Conti, non sarà al Festival: “Non è il mio posto”

Per il Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti arriva il primo no: ecco chi ha deciso di non esserci sul palco del Teatro Ariston.

Il Festival di Sanremo 2026 si farà al Teatro Ariston: la Rai e il comune di Sanremo hanno trovato l’accordo per la realizzazione della nuova edizione dell’evento musicale e televisivo più atteso dell’anno. Al timone del Festival di Sanremo 2026 ci sarà, per il secondo anno consecutivo, Carlo Conti che ha cominciato ad ascoltare le canzoni per scegliere i brani da portare in gara.

Tra i nomi che stanno circolando e che potrebbero essere in gara a Sanremo 2026 spiccano Tiziano Ferro che è tornato, dopo tre anni di assenza, con il brano “Cuore rotto” e che potrebbe duettare con Madame. Tra i tanti nomi che stanno circolando, poi, ci sono anche quelli di Caparezza, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, gli Zero Assoluto di Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, Sangiovanni, Blanco, Alfa e Irama. C’è, tuttavia, un nome importante del rap italiano che ha già fatto sapere che non ci sarà.

Sanremo 2026: chi non sarà all’Ariston

Fabri Fibra, uno dei rapper italiani più amati e più apprezzati da pubblico e addetto ai lavori, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha parlato della realtà musicale italiana e della prossima edizione di Sanremo escludendo di poter partecipare.

“La musica è scaduta, non prendiamoci in giro. Il mercato è saturo, chiunque può pubblicare una canzone e questo non può che generare un decadimento del settore“, le parole del rapper.

Negli ultimi anni, il palco del Festival di Sanremo, ha accolto anche diversi rapper ma sulla possibilità di poter partecipare alla kermesse, Fabrizio Tarducci, questo il vero nome di Fabri Fibra, ha escluso di poterlo fare.

“Non credo che sia il mio posto. Anche nel caso dei rapper, spesso bravi, la formula che va all’Ariston è sempre la solita: musica rassicurante, che racconta il mondo meglio di com’è. Io sono fortunato, forse, perché ho intercettato un pubblico che non ha bisogno di quello, ma di essere turbato. Non è che ‘rifiuto Sanremo’: è che la mia musica disturba e lì, come in altri palchi, diciamo la grande maggioranza, non ha motivo di esserci“, le parole dell’artista a Vanity Fair.

Finora, tuttavia, nessun nome è ufficiale. Si tratta di semplici indiscrezioni e solo a dicembre Carlo Conti annuncerà i nomi dei big in gara alla prossima edizione del Festival.